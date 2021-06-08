Кросовер Kia Sportage нового покоління дебютував з радикальним дизайном

Поки компанія показала фотографії екстер'єру та інтер'єру, а технічні характеристики будуть оприлюднені пізніше.

Кросовер Kia Sportage 2021 роки після кількох місяців полювання за ним автомобільних папараці і тізерів від самої компанії нарешті дебютував офіційно. Щоправда, поки компанія повністю не розкрила інформацію по новинці, обмежившись показом фотографій зовнішності та інтер'єру.

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Новий Sportage — вже п'ята генерація популярної моделі. З огляду на, що "п'ятий" Sportage має статус глобальної моделі і буде продаватися в Європі, Південній Кореї, США і Китаї, дизайнери постаралися врахувати переваги покупців на всіх ключових ринках.

Одержаний результат гідний похвали, адже Kia Sportage нового покоління виглядає не просто свіжо, а емоційно. Спереду проглядається фірмовий Tiger Nose ("ніс тигра"), але загалом екстер'єр виконаний в дусі нової дизайнерської філософії Kia — Opposites United, яка вперше була втілена в електрокарі Kia EV6.

Головний елемент екстер'єру нового Spotage — світлодіодні смужки ходових вогнів, які виконані у формі бумеранга і заходять на капот. Ззаду ключовий стилістичний елемент — ліхтарі хитромудрої форми, з'єднані перемичкою через весь кузов.

Новинка перевершує попередника в габаритах, а серед дрібних дизайнерських рішень варто підмітити додаткові віконця в задніх стійках кузова і нерухомі кватирки в передніх дверях. Крім того, змінилися пропорції — зокрема, стала коротшою передня частина.

Також в гаммі буде версія Kia Sportage X-Line з особливим оформленням: видозмінені бампери, підніжки на порогах, посилені рейлінги, інша обробка салону.

Слон зроблений в дусі сучасних інтер'єрних трендів. На передній панелі — величезний гнутий екран, який візуально об'єднує "приборку" і медіасистему. Найправіше під загальним склом встановлено два дисплеї діагоналлю 12,3 дюйма кожен.

А селектор трансмісії — не звичний важіль, а кругла шайба. Також серед нововведень — можливість замовити машину з двоколірним оформленням салону.

Які мотори опиняться під капотом нового Sportage, компанія поки не повідомляє. З огляду на те, що новинка побудована на платформі Huindai Tuscon, логічно припустити, що техніка виявиться тією ж — в якості силових агрегатів очікуються бензинові і дизельні турбодвигуни, а також гібридна версія.

Точна інформація з'явиться в липні, коли Kia Sportage надійде в продаж у Південній Кореї. Слідом за домашнім ринком почнуться поставки на інші ринки, включаючи Україну. Точної дати появи нового Sportage в нашій країні поки немає.

Раніше Фокус повідомляв, що новий електрокар Kia EV6 зібрав 21 тисячу заявок в перший же день прийому замовлень. Вихід новинки на ринок запланований в кінці 2021 або початку 2022 року, а гамма буде мати кілька версій, що відрізняються потужністю силової установки і ємністю бактерії.

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