Chevrolet вместо Ravon. Доступные модели Chevrolet вернулись в Украину, объявлены цены

Линейка включает три модели, ранее продававшиеся под брендом Ravon.

В Украине стартуют продажи обновленной линейки доступных моделей Chevrolet. Причем на самом деле новинки уже хорошо знакомы украинским потребителям — ранее они продавались под брендом Ravon. Ребрендинг произошел в рамках договоренностей General Motors и компания UzAuto Motors (ранее General Motors Узбекистан).

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Так, компактный городской хэтчбек А-класса Ravon R2 отныне будет называться Chevrolet Spark , который продавался под этим названием в Украине и который по факту является компактной моделью Spark, разработанной Chevrolet.

[ + – ] Ravon R2 (на фото) превращается в Chevrolet Spark

Во-вторых, популярная в Украине модель Chevrolet Aveo (она же Ravon R3) в обновленном виде будет продаваться под другим названием, которое тоже хорошо знакомо автомобилистам Украины — теперь этот седан будет получил обозначение Chevrolet Nexia.

Третьей демократичной моделью, которая отныне тоже будет предлагаться под брендом Chevrolet, стал седан Cobalt, который до недавнего времени продавался в Украине как Ravon R4.

[ + – ] Был Ravon R4 (на фото) — станет Chevrolet Cobalt

Продажу и сервисное обслуживание линейки доступных моделей Chevrolet в Украине через свою сеть будет осуществлять прежний дистрибьютор Ravon. Это означает, что ранее проданные в Украине модели узбекского бренда не останутся без официального сервиса.

Цены на модели обновленной линейки начинаются с 297 тысяч грн за Chevrolet Spark. Цены на Chevrolet Nexia стартуют с 311 тысяч грн, а на Chevrolet Cobalt — с 314 400 грн. Дополнительно покупателей собираются привлекать с помощью партнерских программ кредитования, которые разрабатываются совместно с украинскими банками.

[ + – ] Слева направо: Chevrolet Cobalt, Chevrolet Nexia, Chevrolet Spark

Предприятие UzAuto Motors в городе Асака Андижанской области Узбекистана по производству автомобилей и малых автобусов марки Chevrolet является частью альянса GM и Uzavtosanoat. Кроме этих трех моделей на заводе также выпускается кроссовер Chevrolet Tracker — учитывая популярность SUV в Украине, его появление на нашем рынке было бы нелишним.

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Также Фокус сообщал, что недавно лучший запасной игрок НБА заказал Chevrolet Corvette Stingray в нестандартной окраске. Спорткар баскетболиста перекрашен в кремовый цвет, которого нет в палитре стандартных оттенков для Corvette.