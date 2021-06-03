Биток? Полбитка! В США продается расколотый надвое спорткар Chevrolet Corvette

Автомобиль серьезно пострадал в ДТП и теперь его продают по запчастям.

Американская компания по торговле автомобильными запчастями AZ Cycle Parts LLC выставила на продажу пострадавший в ДТП автомобиль — "биток", как такие машины называют в Украине.

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Сегодня американские "битки" наводнили украинские дороги, однако этот Chevrolet Corvette Stingray, выпущенный в 2020 году, вряд ли к нам попадет, невзирая на мизерный пробег менее 10 тысяч километров. И действительно, какой же это "биток", если по факту продается только половина машины?!

Что именно случилось с автомобилем и, собственно, ее владельцем, продавец не сообщает. У машины полностью оторвана передняя часть с колесами и кузовными элементами — похоже, что водитель не справился с управлением, после чего Corvette и на высокой скорости ударился передком о столб или отбойник. Хочется надеяться, что с водителем все в порядке и он получил компенсацию от страховой за свой уничтоженный спорткар.

Но вот что касается запчастей, то в результате всей этой истории набор получился просто роскошный! Правда, надо учитывать, что в силу малого пробега автомобиля, оцениваются они достаточно высоко.

Например, 6.2-литровый атмосферный V8 семейства LT2 оценен в 19 999 долларов, и можно не сомневаться, что продать его — например, для какого-нибудь тюнингового проекта — удастся достаточно быстро.

Приобрести можно и 8-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями: 7499 долларов — и она ваша.

Помимо основных компонентов силового агрегата десятки других запчастей от этого Corvette выставлены на продажу: двери, задний подрамник, колеса, тормозные суппорты, выхлопная система, рулевое колесо, задние амортизаторы, внутренние дверные панели и зеркала, значки… Можно купить практически половину Corvette Stingray!

Ну а, собственно, кузов — или, точнее, то, что от него осталось — предлагается за какие-то 6999 долларов.

Интересно, если брать оптом, какую скидку сделает продавец?

Ранее Фокус сообщал, что лучший запасной игрок НБА Джордан Кларксон заказал спорткар Chevrolet Corvette Stingray в необычной раскраске. Кузов автомобиля перекрашен в кремовый цвет, отсутствующий в палитре заводских цветов для этой модели.

Напомним, раритетный пикап Chevrolet Series 3100 Cameo, принадлежавший американской певице Джанет Джексон (сестре Майкла Джексона) был продан за рекордную сумму.