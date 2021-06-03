Биток? Пів битка! У США продається розколотий надвоє спорткар Chevrolet Corvette

Автомобіль серйозно постраждав в ДТП і тепер його продають по запчастинах.

Американська компанія з торгівлі автомобільними запчастинами AZ Cycle Parts LLC виставила на продаж потерпілий в ДТП автомобіль — "биток", як такі машини називають в Україні.

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Сьогодні американські "битки" наповнили українські дороги, проте цей Chevrolet Corvette Stingray, випущений у 2020 році, навряд до нас потрапить, незважаючи на мізерний пробіг менше 10 тисяч кілометрів. І справді, який же це "биток", якщо за фактом продається тільки половина машини?!

Що саме сталося з автомобілем і, власне, її власником, продавець не повідомляє. У машини повністю відірвана передня частина з колесами і кузовними елементами — схоже, що водій не впорався з керуванням, після чого Corvette на високій швидкості вдарився передком об стовп або відбійник. Хочеться сподіватися, що з водієм все добре і він отримав компенсацію від страхової за свій знищений спорткар.

Але ось що стосується запчастин, то в результаті всієї цієї історії набір вийшов просто розкішний! Щоправда, треба враховувати, що через малий пробіг автомобіля, оцінюються вони досить високо.

Наприклад, 6,2-літровий атмосферний V8 сімейства LT2 оцінений у 19 999 доларів, і можна не сумніватися, що продати його — наприклад, для якогось тюнінгового проекту — вдасться досить швидко.

Придбати можна і 8-ступеневу роботизовану коробку передач з двома зчепленнями: 7499 доларів — і вона ваша.

Крім основних компонентів силового агрегату десятки інших запчастин від цього Corvette виставлені на продаж: двері, задній підрамник, колеса, гальмівні супорти, вихлопна система, кермове колесо, задні амортизатори, внутрішні дверні панелі і дзеркала, значки... Можна купити практично половину Corvette Stingray!

Ну а, власне, кузов — або, точніше, те, що від нього залишилося — пропонується за якісь 6999 доларів.

Цікаво, якщо брати оптом, яку знижку зробить продавець?

Раніше Фокус повідомляв, що кращий запасний гравець НБА Джордан Кларксон замовив спорткар Chevrolet Corvette Stingray у незвичайному кольорі. Кузов автомобіля перефарбований в кремовий колір, відсутній в палітрі заводських кольорів для цієї моделі.

Нагадаємо, раритетний пікап Chevrolet Series 3100 Cameo, що належав американській співачці Джанет Джексон (сестрі Майкла Джексона) був проданий за рекордну суму.