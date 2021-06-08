Chevrolet замість Ravon. Доступні моделі Chevrolet повернулися в Україну, оголошені ціни

Лінійка включає три моделі, що раніше продавалися під брендом Ravon.

В Україні стартують продажі оновленої лінійки доступних моделей Chevrolet. Причому насправді новинки вже добре знайомі українським споживачам — раніше вони продавалися під брендом Ravon. Ребрендинг стався в рамках домовленостей General Motors і компанії UzAuto Motors (раніше General Motors Узбекистан).

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Так, компактний міський хетчбек А-класу Ravon R2 відтепер буде називатися Chevrolet Spark, який продавався під цією назвою в Україні і який за фактом є компактною моделлю Spark, розробленою Chevrolet.

[ + – ] Ravon R2 (на фото) перетворюється на Chevrolet Spark

По-друге, популярна в Україні модель Chevrolet Aveo (вона ж Ravon R3) в оновленому вигляді буде продаватися під іншою назвою, яке теж добре знайома автомобілістам України — тепер цей седан отримав позначення Chevrolet Nexia.

Третьою демократичною моделлю, яка відтепер теж буде пропонуватися під брендом Chevrolet, став седан Cobalt, який до недавнього часу продавався в Україні як Ravon R4.

[ + – ] Був Ravon R4 (на фото) — стане Chevrolet Cobalt

Продаж і сервісне обслуговування лінійки доступних моделей Chevrolet в Україні через свою мережу буде здійснювати колишній дистриб'ютор Ravon. Це означає, що раніше продані в Україні моделі узбецького бренду не залишаться без офіційного сервісу.

Ціни на моделі оновленої лінійки починаються з 297 тисяч грн за Chevrolet Spark. Ціни на Chevrolet Nexia стартують з 311 тисяч грн, а на Chevrolet Cobalt — з 314 400. Додатково покупців збираються залучати за допомогою партнерських програм кредитування, які розробляються спільно з українськими банками.

[ + – ] Зліва направо: Chevrolet Cobalt, Chevrolet Nexia, Chevrolet Spark

Підприємство UzAuto Motors в місті Асака Андижанської області Узбекистану з виробництва автомобілів і малих автобусів марки Chevrolet є частиною альянсу GM і Uzavtosanoat. Крім цих трьох моделей, на заводі також випускається кросовер Chevrolet Tracker — з огляду на популярність SUV в Україні, його поява на нашому ринку була б незайвою.

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