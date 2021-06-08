Кроссовер Kia Sportage нового поколения дебютировал с радикальным дизайном

Пока компания показала фотографии экстерьера и интерьера, а технические характеристики будут обнародованы позже.

Кроссовер Kia Sportage 2021 года после нескольких месяцев охоты за ним автомобильных папарацци и тизеров от самой компании наконец дебютировал официально. Правда, пока компания полностью не раскрыла информацию по новинке, ограничившись показом фотографий внешности и интерьера.

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Новый Sportage — уже пятая генерация популярной модели. Учитывая, что "пятый" Sportage имеет статус глобальной модели и будет продаваться в Европе, Южной Корее, США и Китае, дизайнеры постарались учесть предпочтения покупателей на всех коючевых рынках.

Получившийся результат достоин похвалы, ведь Kia Sportage нового поколения выглядит не просто свежо, а эмоционально. Спереди просматривается фирменный Tiger Nose ("нос тигра"), но в целом экстерьер выполнен в духе новой дизайнерской философии Kia — Opposites United, которая впервые была воплощена в электрокаре Kia EV6.

Главный элемент экстерьера нового Spotage — светодиодные полоски ходовых огней, выполненные в форме бумеранга и заходящие на капот. Сзади ключевой стилистический элемент — фонари замысловатой формы, соединенные перемычкой через весь кузов.

Новинка превосходит предшественника в габаритах, а среди мелких дизайнерских решений стоит отметить дополнительные окошки в задних стойках кузова и неподвижные форточки в передних дверях. Кроме того, изменились пропорции — в частности, стала короче передняя часть.

Также в гамме будет версия Kia Sportage X-Line с особым оформлением: видоизмененные бампера, подножки на порогах, усиленные рейлинги, другая отделка салона.

Слон решен в духе современных интерьерных трендов. На передней панели — огромный гнутый экран, который визуально объединяет "приборку" и медиасистему. На самом дела под общим стеклом установлены два дисплея диагонлью 12,3 дюйма каждый.

А селектор трансмиссии — не привычный рычаг, а круглая шайба. Также среди новшеств — возможность заказать машину с двухцветным оформлением салона.

Какие моторы окажутся под капотом нового Sportage, компания пока не сообщает. Учитывая, что новинка построена на платформе Huindai Tuscon, логично предположить, что техника окажется той же — в качестве силовых агрегатов ожидаются бензиновые и дизельные турбомоторы, а также гибридная версия.

Точная информация появится в июле, когда Kia Sportage поступит в продажу в Южной Корее. Вслед за домашним рынком начнутся поставки на другие рынки, включая Украину. Точной даты появления нового Sportage в нашей стране пока нет.

Ранее Фокус сообщал, что новый электрокар Kia EV6 собрал 21 тысячу заявок в первый же день приема заказов. Выход новинки на рынок запланирован в конце 2021 или начале 2022 году, а гамма будет включать несколько версий, отличающихся мощностью силовой установки и емкостью бактерии.

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