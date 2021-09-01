Представлен европейский Kia Sportage 2022: чем отличается версия для Украины

Компания Kia презентовала европейскую версию своего кроссовера Sportage 2022 модельного года с более коротким кузовом. Именно такие машины приедут и в Украину.

Главные отличия европейского кроссовера Kia Sportage 2022 года от глобального, это более компактные габариты, слегка измененный дизайн, а также широкая линейка силовых агрегатов, включающая и гибридные.

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[ + – ] Главные отличия европейского кроссовера Kia Sportage 2022 года - более компактные габариты Фото: Kia

Как отличаются размеры европейского Kia Sportage:

Длина – 4515 мм (-145 мм)

Ширина – 1865 мм

Высота – 1645 (-15 мм)

Колесная база – 2680 мм (-75 мм)

Внешне модель для европейского рынка, от показанной ранее "глобальной" отличается дизайном передней части — иным оформлением переднего бампера и решетки радиатора. Кроме этого, Киа Спортейдж, который появится в Украине отличается отсутствием окошек в задних стойках кузова, более коротким задним свесом и колесными дисками в 6 новых вариантах дизайна.

[ + – ] Рисунок "сот" решетки радиатора европейской версии отличается Фото: Kia [ + – ] Среди отличий европейского Kia Sportage 2022 года - колесные диски Фото: Kia [ + – ] Без окошек в задних стойках кузова и с коротким свесом - европейский Kia Sportage 2022 года Фото: Kia

Кстати, вы можете сравнить, чем отличается дизайн "глобального" Kia Sportage 2022 модельного года.

Исходя из новых габаритов, европейский Sportage нового поколения предлагает немного меньше пространства в ногах пассажиров заднего ряда и над головой. А багажник кроссовера уменьшился на 46 литров. Хотя, при полностью сложенном заднем ряде, объем отсека составляет внушительные 1780 литров.

[ + – ] Места на втором ряду в европейском Киа Спортейдж поменьше будет Фото: Kia [ + – ] Объем багажника европейского Киа Спортейдж уменьшился на 46 литров Фото: Kia

Оснащение нового кроссовера включает мультимедийную систему с 12,3-дюймовым сенсорным изогнутым экраном и жидкокристаллический дисплей цифровой приборной панели аналогичного размера. Также новый Kia Sportage будет иметь максимальное количество систем помощи водителю и безопасности.

[ + – ] Оснащение нового кроссовера включает мультимедийную систему с 12,3-дюймовым сенсорным изогнутым экраном и жидкокристаллический дисплей цифровой приборной панели Фото: Kia

Если ранее мы сообщали, что на старте продаж Kia Sportage обойдется без гибридных версий, то для европейского и, соответственно, украинского рынков, они предложены будут.

Силовой агрегат версии PHEV с 1,6-литровым бензиновым турбомотором T-GDI, дополнительным электромотором мощностью 90 л.с. и литий-ионным аккумулятором на 13,8 кВт∙ч развивает суммарную мощность 265 л.с., а в версии с 60-сильным аккумулятором — 230 л.с. Вариант с "мягким" гибридом построен на основе аналогичного бензинового мотора, но в зависимости от версии выдает 147 л.с. или 177 л.с.

[ + – ] Гибридная силовая установка нового Kia Sportage 2022 года на основе 1,6-литрового бензинового турбомотора T-GDI Фото: Kia

Кроме этого, Kia Sportage нового поколения для европейского рынка будет доступен с 1,6-литровым дизельным мотором мощностью 115 л.с. и 136 л.с., в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Премьер кроссовера состоится в рамках автосалона в Мюнхене, который пройдет с 7 по 12 сентября. Какие варианты нового Sportage будут доступны в Украине и по какой цене, мы расскажем ближе к старту продаж. А пока посмотрите, как примерно выглядит салон самого дешевого Kia Sportage 2022 года.