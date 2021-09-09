Показана нова зовнішність Mazda CX-5

Завдяки фотографіям, які просочилися з Китаю, можна судити про те, як змінився екстер'єр та інтер'єр Mazda CX-5 2022 модельного року.

Насправді зміни в зовнішності популярного в Україні кросовера Мазда СХ-5 незначні. І говорити про повноцінну зміну поколінь поки зарано. Нагадаємо, що це покоління Mazda CX-5 присутнє на ринку з 2016 року.

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[ + – ] Так виглядатиме передня частина Mazda CX-5 2022 Фото: www.drive.com.au [ + – ] А так виглядає екстер'єр Mazda CX-5 до поновлення Фото: Mazda

Спереду насамперед упадають в очі інше наповнення решітки радіатора і змінений передній бампер. Він тепер виглядає більш консервативно і відповідає дизайну моделей Mazda3 і Mazda CX-30. Задній бампер відрізняється світловідбивачами.

За рахунок нового переднього бампера на 20 мм збільшилася габаритна довжина, а інші розміри оновленої Mazda CX-5 залишилися ті самі:

довжина — 4 575 (+20) мм;

ширина — 1 842 мм;

висота — 1 685 мм;

колісна база — 2 700 мм.

Судячи з фотографій, оновлений кросовер отримав і нову оптику: спереду L-образні світлодіодні ходові вогні денного світла, а ззаду — змінені сектори всередині ліхтарів і їх тонування. Крім цього система головного освітлення тепер використовує не 12, а 20 світлодіодних елементів, а всі лампи розжарювання, які ще присутні на поточній моделі, замінені на світлодіодні.

[ + – ] Ззаду зовнішність Mazda CX-5 2022 року відрізняється оптикою і світловідбивальними елементами в бампері Фото: www.drive.com.au [ + – ] До поновлення Mazda CX-5 ще використовувала лампи розжарювання, тепер їх не буде Фото: Mazda

У салоні оновленої Мазда СХ-5 помітний хіба що новий широкий центральний монітор діагоналлю 10,25 дюймів із більш сучасною графікою і новітньою інформаційно-розважальною системою Mazda3. Є також інформація про більш зручні передні сидіння.

Під капотом оновленого кросовера Mazda CX-5 залишаться знайомі бензинові мотори обсягом 2,0 і 2,5 літри, потужністю 150 і 195 к. с. відповідно і 6-швидкісна автоматична коробка передач. Привід — передній або повний.

[ + – ] Інтер'єр оновленої Mazda CX-5 можна відрізнити за більшим центральним монітором Фото: www.drive.com.au [ + – ] Дизайн інтер'єру Mazda CX-5 до поновлення Фото: Mazda

Прем'єра оновленої Mazda CX-5 має відбутися в грудні 2021 року, а в продаж кросовер має надійти в 2022 році. Швидше за все він стане передвісником дійсно повністю нового покоління, яке, можливо, з'явиться в 2023 році.

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