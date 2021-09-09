Показана новая внешность Mazda CX-5

Благодаря фотографиям, просочившимся из Китая, можно судить о том, как изменился экстерьер и интерьер Mazda CX-5 2022 модельного года.

На самом деле изменения во внешности популярного в Украине кроссовера Мазда СХ-5 незначительны. И говорить о полноценной смене поколений пока рано. Напомним, что данное поколение Mazda CX-5 присутствует на рынке с 2016 года.

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[ + – ] Так будет выглядеть передняя часть Mazda CX-5 2022 Фото: www.drive.com.au [ + – ] А так выглядит экстерьер Mazda CX-5 до обновления Фото: Mazda

Спереди в первую очередь бросаются в глаза иное наполнение решетки радиатора и измененный передний бампер. Он стал выглядеть боле консервативно и соответствовать дизайну моделей Mazda3 и Mazda CX-30. Задний бампер отличается светоотражателями.

За счет нового переднего бампера на 20 мм увеличилась габаритная длина, а остальные размеры обновленной Mazda CX-5 остались прежние:

Длина – 4575 (+20) мм

Ширина – 1842 мм

Высота – 1685 мм

Колесная база – 2700 мм

Судя по фотографиям, обновленный кроссовер получил и новую оптику: спереди L-образные светодиодные ходовые огни дневного света, а сзади – измененные секторы внутри фонарей и их тонировку. Кроме этого система головного освещения теперь использует не 12, а 20 светодиодных элементов, а все лампы накаливания, которые еще присутствуют на текущей модели, заменены на светодиодные.

[ + – ] Сзади внешность Mazda CX-5 2022 года отличается оптикой и светоотражающими элементами в бампере Фото: www.drive.com.au [ + – ] До обновления Mazda CX-5 еще использовала лампы накаливания, теперь их не будет Фото: Mazda

В салоне обновленной Мазда СХ-5 заметен разве что новый широкий центральный монитор диагональю 10,25 дюйма с более современной графикой и новейшей информационно-развлекательной системой Mazda3. Есть также информация про более удобные передние сиденья.

Под капотом обновленного кроссовера Mazda CX-5 останутся знакомые бензиновые моторы объем 2,0 и 2,5 литра, мощностью 150 и 195 л.с. соответственно и 6-скоростная автоматическая коробка передач. Привод – передний или полный.

[ + – ] Интерьер обновленной Mazda CX-5 можно отличить по более крупному центральному монитору Фото: www.drive.com.au [ + – ] Дизайн интерьера Mazda CX-5 до обновления Фото: Mazda

Премьера обновленной Mazda CX-5 должна состояться в декабре 2021 года, а в продажу кроссовер должен поступить в 2022 году. Скорее всего он станет предвестником действительно полностью нового поколения, которое, возможно, появится в 2023 году.

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