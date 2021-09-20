Представлен самый яркий и самый необычный грузовой фургон в мире
Футуристический Hyundai Staria получил грузовую и грузопассажирскую коммерческие версии. Представили нестандартный фургон в Австралии, ведь именно в этой стране первыми стартуют продажи модели.
Как и пассажирский минивэн Hyundai Staria, грузовой вариант Load и грузопассажирский Load Crew отличаются очень оригинальным дизайном. У фургона большой угол наклона лобового стекла, а спереди на всю ширину кузова проходит светодиодная полоса. Сзади обращают на себя внимание пиксельные диодные фонари. Для удобства погрузки сдвижные двери сохранили с обеих сторон.
Салон Hyundai Staria Load и Load Crew довольно продвинутый, по меркам коммерческой техники – с виртуальной панелью приборов, сенсорным дисплеем мультимедиа и USB-разъемами. Даже базовая версия получила систему бесключевого доступа, электронный ручник, беспроводную зарядку смартфонов и 7 подушек безопасности. Версия Load – двухместная, а Load Crew рассчитана на пятерых.
Хотя, конечно, для фургона важнее его вместительность. Объем грузового отсека Hyundai Staria Load составляет 4935 л и туда поместятся три европалеты.
Фургон доступен исключительно с 2,2-литровым 174-сильным турбодизелем и 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод – исключительно передний (минивэн предлагают и в полноприводном исполнении). Цены стартуют от 33 200 долларов.
Ранее Фокус писал, что пассажирский вариант Hyundai Staria уже поступил в продажу в Украине. Минивэн предлагают в версиях на 7 и 9 мест.
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