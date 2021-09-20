Представлен самый яркий и самый необычный грузовой фургон в мире

Футуристический Hyundai Staria получил грузовую и грузопассажирскую коммерческие версии. Представили нестандартный фургон в Австралии, ведь именно в этой стране первыми стартуют продажи модели.

Как и пассажирский минивэн Hyundai Staria, грузовой вариант Load и грузопассажирский Load Crew отличаются очень оригинальным дизайном. У фургона большой угол наклона лобового стекла, а спереди на всю ширину кузова проходит светодиодная полоса. Сзади обращают на себя внимание пиксельные диодные фонари. Для удобства погрузки сдвижные двери сохранили с обеих сторон.

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[ + – ] Сдвижные двери сохранены с обеих сторон

Салон Hyundai Staria Load и Load Crew довольно продвинутый, по меркам коммерческой техники – с виртуальной панелью приборов, сенсорным дисплеем мультимедиа и USB-разъемами. Даже базовая версия получила систему бесключевого доступа, электронный ручник, беспроводную зарядку смартфонов и 7 подушек безопасности. Версия Load – двухместная, а Load Crew рассчитана на пятерых.

[ + – ] Комплектация Hyundai Staria Load весьма богатая, как для коммерческой модели

Хотя, конечно, для фургона важнее его вместительность. Объем грузового отсека Hyundai Staria Load составляет 4935 л и туда поместятся три европалеты.

[ + – ] В Hyundai Staria Load поместятся три европалеты

Фургон доступен исключительно с 2,2-литровым 174-сильным турбодизелем и 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод – исключительно передний (минивэн предлагают и в полноприводном исполнении). Цены стартуют от 33 200 долларов.

[ + – ] Фургон предлагают с 2,2-литровым 174-сильным турбодизелем и 8-ступенчатой АКПП

Ранее Фокус писал, что пассажирский вариант Hyundai Staria уже поступил в продажу в Украине. Минивэн предлагают в версиях на 7 и 9 мест.

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