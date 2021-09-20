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Представлен самый яркий и самый необычный грузовой фургон в мире

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Hyundai Staria 2022, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Load, грузовой Hyundai Staria
Фото: Hyundai | Hyundai Staria отличается очень нестандартным дизайном

Футуристический Hyundai Staria получил грузовую и грузопассажирскую коммерческие версии. Представили нестандартный фургон в Австралии, ведь именно в этой стране первыми стартуют продажи модели.

Как и пассажирский минивэн Hyundai Staria, грузовой вариант Load и грузопассажирский Load Crew отличаются очень оригинальным дизайном. У фургона большой угол наклона лобового стекла, а спереди на всю ширину кузова проходит светодиодная полоса. Сзади обращают на себя внимание пиксельные диодные фонари. Для удобства погрузки сдвижные двери сохранили с обеих сторон.

Hyundai Staria 2022, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Load, грузовой Hyundai Staria
Сдвижные двери сохранены с обеих сторон

Салон Hyundai Staria Load и Load Crew довольно продвинутый, по меркам коммерческой техники – с виртуальной панелью приборов, сенсорным дисплеем мультимедиа и USB-разъемами. Даже базовая версия получила систему бесключевого доступа, электронный ручник, беспроводную зарядку смартфонов и 7 подушек безопасности. Версия Load – двухместная, а Load Crew рассчитана на пятерых.

Hyundai Staria 2022, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Load, салон Hyundai Staria
Комплектация Hyundai Staria Load весьма богатая, как для коммерческой модели

Хотя, конечно, для фургона важнее его вместительность. Объем грузового отсека Hyundai Staria Load составляет 4935 л и туда поместятся три европалеты.

Hyundai Staria 2022, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Load, багажник Hyundai Staria
В Hyundai Staria Load поместятся три европалеты

Фургон доступен исключительно с 2,2-литровым 174-сильным турбодизелем и 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод – исключительно передний (минивэн предлагают и в полноприводном исполнении). Цены стартуют от 33 200 долларов.

Hyundai Staria 2022, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Load, грузовой Hyundai Staria
Фургон предлагают с 2,2-литровым 174-сильным турбодизелем и 8-ступенчатой АКПП

Ранее Фокус писал, что пассажирский вариант Hyundai Staria уже поступил в продажу в Украине. Минивэн предлагают в версиях на 7 и 9 мест.

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