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Представлений найяскравіший і найбільш незвичайний вантажний фургон у світі

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Hyundai Staria 2022, новий Hyundai Staria, Hyundai Staria Load, вантажний Hyundai Staria
Фото: Hyundai | Hyundai Staria відрізняється дуже нестандартним дизайном

Футуристичний Hyundai Staria отримав вантажну і вантажопасажирську комерційні версії. Представили нестандартний фургон в Австралії, адже саме в цій країні першими стартують продажі моделі.

Як і пасажирський мінівен Hyundai Staria, вантажний варіант Load і вантажопасажирський Load Crew відрізняються дуже оригінальним дизайном. У фургона великий кут нахилу лобового скла, а спереду на всю ширину кузова проходить світлодіодна смуга. Ззаду звертають на себе увагу піксельні діодні ліхтарі. Для зручності навантаження зсувні двері зберегли з обох сторін.

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Зсувні двері збережені з обох сторін

Салон Hyundai Staria Load і Load Crew досить просунутий, за мірками комерційної техніки — з віртуальної панеллю приладів, сенсорним дисплеєм мультимедіа і USB-роз'ємами. Навіть базова версія отримала систему безключового доступу, електронний ручник, бездротову зарядку смартфонів і 7 подушок безпеки. Версія Load — двомісна, а Load Crew розрахована на п'ятьох.

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Комплектація Hyundai Staria Load вельми багата, як для комерційної моделі

Хоча, звичайно, для фургона важливіше його місткість. Обсяг вантажного відсіку Hyundai Staria Load становить 4935 л і туди помістяться три європалети.

Hyundai Staria 2022, новий Hyundai Staria, Hyundai Staria Load, багажник Hyundai Staria
У Hyundai Staria Load помістяться три європалети

Фургон доступний виключно з 2,2-літровим 174-сильним турбодизелем і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Привід — виключно передній (мінівен пропонують і в повноприводному виконанні). Ціни стартують від 33 200 доларів.

Hyundai Staria 2022, новий Hyundai Staria, Hyundai Staria Load, вантажний Hyundai Staria
Фургон пропонують з 2,2-літровим 174-сильним турбодизелем і 8-ступінчастою АКПП

Раніше Фокус писав, що пасажирський варіант Hyundai Staria вже надійшов у продаж в Україні. Мінівен пропонують у версіях на 7 і 9 місць.

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