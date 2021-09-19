Новый электромобиль от Hyundai сможет узнавать хозяина в лицо

Электромобиль Genesis GV60 получил интересную опцию Face Connect: кроссовер от премиум-подразделения Hyundai способен распознавать лицо человека.

Функция распознавания лица сейчас применяется во многих смартфонах, а вот в автомобиле она появилась впервые. Узнав владельца, автомобиль разблокирует двери. То есть, фактически потребность в традиционном ключе отпадает.

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[ + – ] Функция Face Connect позволяет распознавать лицо Фото: Genesis

Мало того, ключ в салоне не нужен и во время езды. Заводится Genesis GV60 с помощью сканера отпечатка пальца. Также он позволяет совершать онлайн-оплату за парковку.

Автомобиль способен запоминать до двух человек – у каждого из владельцев сохраняется собственный профиль с настройками. Признав хозяина, автомобиль загружает сохраненные настройки мультимедиа, навигации, аудио и проекционного дисплея, а также регулирует рулевую колонку и водительское сиденье.

[ + – ] Завести Genesis GV60 можно с помощью сканера отпечатков пальцев Фото: Genesis

Камера Genesis GV60 способна работать и в инфракрасном диапазоне, а это значит, что функция Face Connect работает не только днем, но и ночью, и в непогоду.

Ранее Фокус рассказывал и показывал, что представляет собой самый первый электрокар премиального суббренда Hyundai.

А то, что Genesis является довольно серьезным и разносторонним игроком на автомобильном рынке, недавно подтвердил первый конкурент Mercedes-Benz и BMW в кузове универсал.