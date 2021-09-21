Toyota припиняє виробництво новітнього Land Cruiser 300

Новий Toyota Land Cruiser 300 тимчасово перестануть випускати. Конвеєр, де збирають позашляховики, зупинять в жовтні приблизно на два тижні.

Основна причина зупинки підприємства — нестача мікрочіпів. Їх дефіцит гостро відчувається вже не один місяць, але для Toyota до недавніх пір це не було проблемою, адже японський концерн здавна створює чималі запаси автозапчастин на складах.

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[ + – ] Виробництво Toyota Land Cruiser 300 зупинять на два тижні

Мабуть, запаси мікрочіпів закінчилися, і заводи Toyota в Азії таки доведеться зупиняти. До того ж, у регіоні почалася чергова хвиля коронавірусу.

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У цілому зупинять 27 підприємств Toyota, на яких збирають не тільки Toyota Land Cruiser 300, але й Land Cruiser Prado, Corolla і Corolla Cross. Але якщо більшість заводів простоюватимуть лічені дні, то випуск Land Cruiser 300 зупинять на два тижні.

[ + – ] За позашляховиком вже вишикувалися черги Фото: Toyota

Але ж виробництво Toyota Land Cruiser 300 тільки-тільки стартувало влітку. Попит на новий позашляховик дуже високий, і вже навіть утворилися черги за ним — в Японії термін очікування окремих версій досягає 4 років. І це незважаючи на те, що в порівнянні з попередником автомобіль подорожчав приблизно на 10 тисяч доларів. Очевидно, тепер покупцям доведеться чекати позашляховик ще довше.

Раніше Фокус розповідав, що у Toyota Land Cruiser 300 з'явився побратим у кузові пікап. Причому, він доступний навіть у гібридному виконанні.