Виявлено кладовище авто з сотнями абсолютно нових Chevrolet (фото)
Пікапи Chevrolet Silverado стали жертвами дефіциту автомобільних мікрочіпів. Кількість авто на пустирі росте з кожним днем.
В американському штаті Мічиган виявили пустир із сотнями нових Chevrolet Silverado 2021 року. Автомобілі тільки-тільки зійшли з конвеєра, але змушені простоювати під відкритим небом. Їхнє фото опублікував сайт Autoevolution.
Пікапи Chevrolet Silverado з'явилися на пустирі порівняно недавно, причому привозять їх туди прямо з заводу. Однак розвезти їх по автосалонах не можна, адже вони недоукомплектовані мікросхемами, що відповідають за роботу різних електронних систем.
Справа в тому, що концерн General Motors, як і всі великі автовиробники, зараз відчуває гострий дефіцит мікрочіпів. На пікапи їх просто не вистачило, і їх вирішили поки залишити на імпровізованому паркінгу.Важливо
Інші автовиробники вирішили зупинити заводські конвеєри тимчасово, проте підприємство Chevrolet продовжує працювати, і щодня там випускають по 1000 Silverado. Мікрочіпами вдається оснастити лише частину з них, а інших відправляють на зберігання на пустир.
У Chevrolet не залишають надію все ж завершити складання Silverado. Але для цього необхідно, щоб достатня кількість мікрочіпів з'явилося на заводських складах уже в найближчі місяці.
В іншому випадку доведеться відправляти пікапи на утилізацію. Автомобілі не можуть стояти під відкритим небом довгий час — вони втратять товарний вигляд. Тим більше, що скоро зима, а в Мічигані клімат не найтепліший.
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