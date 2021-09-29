Виявлено кладовище авто з сотнями абсолютно нових Chevrolet (фото)

Пікапи Chevrolet Silverado стали жертвами дефіциту автомобільних мікрочіпів. Кількість авто на пустирі росте з кожним днем.

В американському штаті Мічиган виявили пустир із сотнями нових Chevrolet Silverado 2021 року. Автомобілі тільки-тільки зійшли з конвеєра, але змушені простоювати під відкритим небом. Їхнє фото опублікував сайт Autoevolution.

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[ + – ] Завод Chevrolet відчуває гостру нестачу автомобільних мікрочіпів Фото: autoevolution.com

Пікапи Chevrolet Silverado з'явилися на пустирі порівняно недавно, причому привозять їх туди прямо з заводу. Однак розвезти їх по автосалонах не можна, адже вони недоукомплектовані мікросхемами, що відповідають за роботу різних електронних систем.

Справа в тому, що концерн General Motors, як і всі великі автовиробники, зараз відчуває гострий дефіцит мікрочіпів. На пікапи їх просто не вистачило, і їх вирішили поки залишити на імпровізованому паркінгу.

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Інші автовиробники вирішили зупинити заводські конвеєри тимчасово, проте підприємство Chevrolet продовжує працювати, і щодня там випускають по 1000 Silverado. Мікрочіпами вдається оснастити лише частину з них, а інших відправляють на зберігання на пустир.

[ + – ] Якщо дефіцит мікросхем не заповнять, авто з часом відправлять на утилізацію Фото: autoevolution.com

У Chevrolet не залишають надію все ж завершити складання Silverado. Але для цього необхідно, щоб достатня кількість мікрочіпів з'явилося на заводських складах уже в найближчі місяці.

В іншому випадку доведеться відправляти пікапи на утилізацію. Автомобілі не можуть стояти під відкритим небом довгий час — вони втратять товарний вигляд. Тим більше, що скоро зима, а в Мічигані клімат не найтепліший.

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