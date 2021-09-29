Показали перший електромобіль Subaru (відео)

Електрокросовер Subaru Solterra готують до офіційної презентації. Розробляли його спільно з Toyota.

Новий Subaru Solterra показався в офіційному відео. Короткий ролик опублікували на Youtube-каналі японського бренду. Електрокар повинні представити в 2022 році, а його продажі стартують на початку 2023 року.

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[ + – ] Назва моделі утворена злиттям латинських слів Sol ("сонце") і Terra ("земля"). Фото: Subaru

Назва моделі утворена злиттям двох латинських слів — Sol ("сонце") і Terra ("земля"). Перший електромобіль Subaru розробляли у співпраці з Toyota. Створений він на новій електричній платформі, яку також використовує кросовер Toyota bZ4X.

[ + – ] Більшість кнопок у салоні — сенсорні Фото: Subaru

Електрокар за розмірами можна порівняти із Subaru Forester. Відео, а також опубліковані раніше фото, дають можливість розглядати гранований дизайн автомобіля.

Розсекречений і салон Subaru Solterra 2023. Кросовер отримав віртуальну панель приладів, великий тачскрін і сенсорні кнопки аудіо системою і клімат-контролем. Передні сидіння розділені високим центральним тунелем.

[ + – ] Subaru Solterra отримає два мотори і повний привід. Фото: Subaru

Характеристики Subaru Solterra поки не розголошують, але відомо, що кросовер отримає два електромотори і, звичайно ж, буде повнопривідним. За попередніми даними, потужність авто складе 300 к. с., а запас ходу досягне 600 км.

[ + – ] Solterra перший електричний Subaru відео

Раніше Фокус розповідав, що Renault показали недорогий електромобіль за ціною Skoda Octavia. Він уже надійшов у продаж, а з 2022 року з'явиться і в каршерінгу.