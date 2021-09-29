Показали перший електромобіль Subaru (відео)
Електрокросовер Subaru Solterra готують до офіційної презентації. Розробляли його спільно з Toyota.
Новий Subaru Solterra показався в офіційному відео. Короткий ролик опублікували на Youtube-каналі японського бренду. Електрокар повинні представити в 2022 році, а його продажі стартують на початку 2023 року.
Назва моделі утворена злиттям двох латинських слів — Sol ("сонце") і Terra ("земля"). Перший електромобіль Subaru розробляли у співпраці з Toyota. Створений він на новій електричній платформі, яку також використовує кросовер Toyota bZ4X.
Електрокар за розмірами можна порівняти із Subaru Forester. Відео, а також опубліковані раніше фото, дають можливість розглядати гранований дизайн автомобіля.
Розсекречений і салон Subaru Solterra 2023. Кросовер отримав віртуальну панель приладів, великий тачскрін і сенсорні кнопки аудіо системою і клімат-контролем. Передні сидіння розділені високим центральним тунелем.
Характеристики Subaru Solterra поки не розголошують, але відомо, що кросовер отримає два електромотори і, звичайно ж, буде повнопривідним. За попередніми даними, потужність авто складе 300 к. с., а запас ходу досягне 600 км.
Раніше Фокус розповідав, що Renault показали недорогий електромобіль за ціною Skoda Octavia. Він уже надійшов у продаж, а з 2022 року з'явиться і в каршерінгу.