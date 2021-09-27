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За ціною Skoda Octavia: представили недорогий електричний седан Renault

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Renault Jiangling Yi, електромобіль Renault, електрокар Renault
Фото: Renault | Renault Jiangling Yi — електричний седан С-класу за ціною від $21 600

Новий Renault Jiangling Yi — електрична альтернатива седану Megane. Електромобіль вийшов відносно недорогим, але в деяких країнах він буде доступний тільки в таксі і каршерингу.

Представлені перші офіційні фото Renault Jiangling Yi. Електрокар виходить на китайський ринок за досить невисокою ціною в 139 800 — 195 800 юанів ($21 600-30 300).

Електромобіль Renault буде доступний і за межами Китаю, але у 2022 році і під іншою назвою — Mobilize Limo. Причому, в Євросоюзі, наприклад, його не можна буде придбати — електрокари планують поставляти тільки в служби таксі і каршерингу.

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У Євросоюзі седан запропонують тільки для таксі та каршерингу
Фото: Renault

Новий Renault Jiangling Yi — купеподібний седан зі стрімким профілем. За розмірами він відноситься до С-класу і порівнянний з чотиридверним Renault Megane:

  • Довжина — 4675 мм
  • Ширина — 1835 мм
  • Висота — 1480 мм
  • Колісна база — 2750 мм
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Комплектація недорогого електрокара — вельми багата
Фото: Renault

У салоні віртуальна панель приладів згрупована в один блок із сенсорним дисплеєм мультимедіа. Розробники особливо підкреслюють, що в Renault Jiangling Yi великий простір для ніг на другому ряду, а ще для задніх пасажирів передбачені вентиляційні дефлектори, USB-роз'єми і навіть свій блок управління аудіо. Обсяг багажника дорівнює 411 л.

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Електрокар Renault вельми дорого оснащений: у "базі" — 8 подушок безпеки, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, а також системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, контролю смуги руху і сліпих зон.

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Особливу увагу розробники приділили пасажирам другого ряду
Фото: Renault

Спочатку запропонують модифікацію з одним 150-сильним мотором і запасом ходу в 500 км. З листопада лінійку розширить повнопривідний двомоторний варіант потужністю 231 к. с. Він зможе проїхати 450 км без підзарядки і розганяється до 100 км/год за 5,8 с.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault готує електричний кросовер. Новинка прийде на зміну моделі Kadjar.