За ціною Skoda Octavia: представили недорогий електричний седан Renault

Новий Renault Jiangling Yi — електрична альтернатива седану Megane. Електромобіль вийшов відносно недорогим, але в деяких країнах він буде доступний тільки в таксі і каршерингу.

Представлені перші офіційні фото Renault Jiangling Yi. Електрокар виходить на китайський ринок за досить невисокою ціною в 139 800 — 195 800 юанів ($21 600-30 300).

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Електромобіль Renault буде доступний і за межами Китаю, але у 2022 році і під іншою назвою — Mobilize Limo. Причому, в Євросоюзі, наприклад, його не можна буде придбати — електрокари планують поставляти тільки в служби таксі і каршерингу.

[ + – ] У Євросоюзі седан запропонують тільки для таксі та каршерингу Фото: Renault

Новий Renault Jiangling Yi — купеподібний седан зі стрімким профілем. За розмірами він відноситься до С-класу і порівнянний з чотиридверним Renault Megane:

Довжина — 4675 мм

Ширина — 1835 мм

Висота — 1480 мм

Колісна база — 2750 мм

[ + – ] Комплектація недорогого електрокара — вельми багата Фото: Renault

У салоні віртуальна панель приладів згрупована в один блок із сенсорним дисплеєм мультимедіа. Розробники особливо підкреслюють, що в Renault Jiangling Yi великий простір для ніг на другому ряду, а ще для задніх пасажирів передбачені вентиляційні дефлектори, USB-роз'єми і навіть свій блок управління аудіо. Обсяг багажника дорівнює 411 л.

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Електрокар Renault вельми дорого оснащений: у "базі" — 8 подушок безпеки, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, а також системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, контролю смуги руху і сліпих зон.

[ + – ] Особливу увагу розробники приділили пасажирам другого ряду Фото: Renault

Спочатку запропонують модифікацію з одним 150-сильним мотором і запасом ходу в 500 км. З листопада лінійку розширить повнопривідний двомоторний варіант потужністю 231 к. с. Він зможе проїхати 450 км без підзарядки і розганяється до 100 км/год за 5,8 с.

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