Від творця "Мівіни": на ринок виходять перші в'єтнамські електромобілі

Електромобілі VinFast у 2022 році вийдуть на ринки Європи та Північної Америки. Існує ймовірність їх появи і в Україні, адже їхнього творця багато що пов'язує з нашою країною.

Молодий в'єтнамський автовиробник VinFast готує експансію на ринки Європи та Північної Америки. Ставку роблять на електричні кросовери і вже у 2022 році планують продати 15 тис. автомобілів. Про це повідомляє агентство Reuters.

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[ + – ] VinFast VFe36 — п'ятимісний електрокар із запасом ходу в 500 км Фото: VinFast

Компанія вже відкриває свої представництва в Німеччині, Нідерландах і Франції, а через кілька місяців запрацює і її американський офіс. У 2023 року також з'являться дилерські центри в Австрії, Італії, Швейцарії та країнах Скандинавії.

Цікава деталь: засновником VinFast є Фам Нят Вионг, який довгий час прожив в Україні. Саме він створив підприємство з випуску вермішелі швидкого приготування "Мівіна". Підприємець навіть нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Так що не виключено, що електрокари VinFast можуть з'явитися і в Україні.

[ + – ] Електромобілі VinFast оснащені двома моторами потужністю 400 к. с. Фото: VinFast

Слід зазначити, що в модельному ряду VinFast є й бензинові автомобілі, але в основному вони оснащені 6,2-літровими двигунами від Chevrolet Corvette і навряд чи впишуться в суворі еконорми. Тому на глобальний ринок в'єтнамський бренд вирішив виходити винятково з електрокарами.

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В Європі та Америці планують продавати два електрокросовери VinFast, дизайн яких розроблений в ательє Pininfarina. П'ятимісний VFe35 довжиною 4,75 м оснащений двома моторами загальною потужністю 400 к. с. і батареєю на 90 кВт∙год. Його запас ходу — близько 500 км.

[ + – ] VinFast VFe36 — великий семимісний кросовер Фото: VinFast

Семимісний VinFast VFe36 досягає 5,12 м в довжину і такий же за потужністю. Але батарея у нього більша (105 кВт∙год), а тому без підзарядки він здатний проїхати 550 км. За доплату запропонована система напів автономного водіння.

Раніше Фокус повідомляв, що в Стамбулі презентували перший турецький електромобіль. У продаж він надійде з 2022 року.