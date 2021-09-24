Турецька Tesla: в Стамбулі показали електрокар з автопілотом і камерами замість дзеркал

У Туреччині готують до виробництва першу модель нового бренду TOGG. Це буде інноваційний електричний кросовер.

Перший турецький електромобіль TOGG показали публіці на виставці TEKNOFEST у Стамбулі. Розробка моделі ведеться з 2018 року, а через рік повинен початися її випуск на новому підприємстві в провінції Бурса.

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[ + – ] Дизайн електрокросовера розробили в ательє Pininfarina Фото: Укринформ

Компанія TOGG — дітище турецького консорціуму Automobile Enterprise Group, заснованого підприємцем Мехметом Гюрджаном Каркашем. У проект вклали 3,7 млрд. доларів. На першій презентації нового бренду в 2019 році був присутній особисто президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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Електрокросовер TOGG стане першою серійною моделлю марки. Його дизайн розробили у відомому італійському ательє Pininfarina. У салоні встановлені відразу шість дисплеїв, а дзеркала заднього виду замінені камерами. Розробники електрокара обіцяють систему доповненої реальності і навіть автопілот.

[ + – ] У салоні встановлені відразу шість дисплеїв Фото: carscoops.com

На вибір запропонують дві модифікації електрокросовера. Базовий задньопривідний варіант із 200-сильним електромотором зможе розганятися до 100 км/год за 7,6 с і проїжджати приблизно 300 км без підзарядки.

Топова версія TOGG отримає два мотори потужністю 400 к. с., повний привід і ємнішу батарею. Вона здатна стартувати до 100 км/год за 4,8 с, а запас ходу досягає 500 км. Швидка зарядка на 80% займе приблизно 30 хвилин.

[ + – ] Запас ходу в топовій версії складе 500 км Фото: carscoops.com

Слідом за кросовером піде седан TOGG, а до 2030 року з'являться електричні хетчбек С-класу, мінівен і компактніший кросовер. Виробничі потужності дозволяють щорічно випускати 175 тис. автомобілів.

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