Новий молодіжний кросовер від General Motors продаватимуть за ціною Логана
Компанія Wuling запускає в продаж кросовер Xincheng. Це спільна розробка американського концерну General Motors і китайського SAIC.
Новий Wuling Xincheng надійшов у продаж у Китаї за ціною 69 800 — 99 800 юанів (10 800 — 15 200 доларів). Виробництво моделі налагодили на спільному підприємстві SAIC-GM-Wuling і в перспективі планують продавати і в інших країнах.
Недорогий кросовер від General Motors розрахований, перш за все, на молодіжну аудиторію. У кросовера вельми стриманий гранований дизайн із широкою решіткою радіатора і вузькими діодними фарами.
Wuling Xincheng — той випадок, коли пропонують багато автомобіля за невеликі гроші. Кросовер досить-таки великий:
- довжина — 4 594 мм;
- ширина — 1 820 мм;
- висота — 1 740 мм;
- колісна база — 2 750 мм.
Салон Wuling Xincheng вийшов досить просторим. Варто зазначити, що недорога бюджетна модель отримала віртуальну панель приладів і великий 10,25-дюймовий сенсорний дисплей.
Китайський кросовер оснащують 1,5-літровим 147-сильним бензиновим турбомотором. На вибір запропонована 6-ступінчаста механічна КПП або варіатор, а привід може бути тільки переднім.
Раніше Фокус писав, що електрокар від Wuling став найпопулярнішим у світі й обійшов за продажами навіть Tesla. Коштує він приблизно 5 000 доларів.