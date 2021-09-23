Новий молодіжний кросовер від General Motors продаватимуть за ціною Логана

Компанія Wuling запускає в продаж кросовер Xincheng. Це спільна розробка американського концерну General Motors і китайського SAIC.

Новий Wuling Xincheng надійшов у продаж у Китаї за ціною 69 800 — 99 800 юанів (10 800 — 15 200 доларів). Виробництво моделі налагодили на спільному підприємстві SAIC-GM-Wuling і в перспективі планують продавати і в інших країнах.

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[ + – ] Ціна моделі стартує з 10 800 доларів Фото: CarNewsChina

Недорогий кросовер від General Motors розрахований, перш за все, на молодіжну аудиторію. У кросовера вельми стриманий гранований дизайн із широкою решіткою радіатора і вузькими діодними фарами.

[ + – ] Бюджетний Wuling Xincheng отримав віртуальну панель приладів і великий тачскрін Фото: CarNewsChina

Wuling Xincheng — той випадок, коли пропонують багато автомобіля за невеликі гроші. Кросовер досить-таки великий:

довжина — 4 594 мм;

ширина — 1 820 мм;

висота — 1 740 мм;

колісна база — 2 750 мм.

Салон Wuling Xincheng вийшов досить просторим. Варто зазначити, що недорога бюджетна модель отримала віртуальну панель приладів і великий 10,25-дюймовий сенсорний дисплей.

[ + – ] Салон кросовера вийшов досить просторим Фото: CarNewsChina

Китайський кросовер оснащують 1,5-літровим 147-сильним бензиновим турбомотором. На вибір запропонована 6-ступінчаста механічна КПП або варіатор, а привід може бути тільки переднім.

Раніше Фокус писав, що електрокар від Wuling став найпопулярнішим у світі й обійшов за продажами навіть Tesla. Коштує він приблизно 5 000 доларів.