Новый молодежный кроссовер от General Motors будут продавать по цене Логана

Компания Wuling запускает в продажу кроссовер Xincheng. Это совместная разработка американского концерна General Motors и китайского SAIC.

Новый Wuling Xincheng поступил в продажу в Китае по цене 69 800 – 99 800 юаней (10 800 – 15 200 долларов). Производство модели наладили на совместном предприятии SAIC-GM-Wuling и в перспективе планируют продавать и в других странах.

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[ + – ] Цена модели стартует с 10 800 долларов Фото: CarNewsChina

Недорогой кроссовер от General Motors рассчитан, прежде всего, на молодежную аудиторию. У кроссовера весьма сдержанный граненый дизайн с широкой решеткой радиатора и узкими диодными фарами.

[ + – ] Бюджетный Wuling Xincheng получил виртуальную приборку и большой тачскрин Фото: CarNewsChina

Wuling Xincheng – тот случай, когда предлагают много автомобиля за небольшие деньги. Кроссовер довольно-таки крупный:

Длина — 4594 мм

Ширина — 1820 мм

Высота — 1740 мм

Колесная база — 2750 мм

Салон Wuling Xincheng получился весьма просторным. Примечательно, что недорогая бюджетная модель получила виртуальную панель приборов и большой 10,25-дюймовый сенсорный дисплей.

[ + – ] Салон кроссовера получился весьма просторным Фото: CarNewsChina

Китайский кроссовер оснащают 1,5-литровым 147-сильным бензиновым турбомотором. На выбор предложены 6-ступенчатая механическая КПП или вариатор, а привод может быть только передним.

Ранее Фокус писал, что электрокар от Wuling стал самым популярным в мире и обошел по продажам даже Tesla. Стоит он в районе 5000 долларов.