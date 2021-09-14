Самый популярный электромобиль в мире поступит в продажу по цене $5000: новый электрокар от General Motors

В Китае готовятся запустить в производство новый электромобиль Wuling Hongguang Mini EV Long Range – детище концернов General Motors и SAIC. Вскоре станет доступна и его европейская версия.

Модель пользуется огромным спросом и является самым популярным электрокаром в мире. Ежемесячно продается свыше 30 тыс. этих авто – больше, чем Tesla Model 3. До конца года планируют выпустить 400 тыс. Mini EV.

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А ведь пока электромобиль продается только в Китае. Хотя вскоре станет доступна его европейская версия – ее начнут собирать в Латвии под названием FreZe Nikrob.

[ + – ] Wuling Hongguang Mini EV уже стал самым популярным электромобилем в мире Фото: CarNewsChina

Вариант Long Range внешне отличается от стандартного Wuling Hongguang Mini EV дизайном передней и задней оптики. Он на 70 мм длиннее, но все равно очень компактный – 2997 мм. Возросшие размеры добавили больше места задним пассажирам.

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Впрочем, главной целью разработчиков было найти место для улучшенной силовой установки. Китайский электрокар получил более мощный 41-сильный мотор и батарею емкостью 26 кВт∙ч. А его запас хода вырос до 300 км (по циклу NEDC).

[ + – ] Запас хода электрокара вырос до 300 км Фото: CarNewsChina

Ожидается, что новый Wuling Hongguang Mini EV Long Range будет стоить в эквиваленте 5000 долларов, то есть не подорожает по сравнению со стандартной моделью.

Дело в том, что он подпадает под китайские правительственные субсидии – они распространяются на электрокары с запасом хода не менее 300 км.

Недавно Фокус сообщал о том, что новый украинский электромобиль выехал на дороги, а вот автомобиль от Apple придется подождать.