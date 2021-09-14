Самый популярный электромобиль в мире поступит в продажу по цене $5000: новый электрокар от General Motors
В Китае готовятся запустить в производство новый электромобиль Wuling Hongguang Mini EV Long Range – детище концернов General Motors и SAIC. Вскоре станет доступна и его европейская версия.
Модель пользуется огромным спросом и является самым популярным электрокаром в мире. Ежемесячно продается свыше 30 тыс. этих авто – больше, чем Tesla Model 3. До конца года планируют выпустить 400 тыс. Mini EV.
А ведь пока электромобиль продается только в Китае. Хотя вскоре станет доступна его европейская версия – ее начнут собирать в Латвии под названием FreZe Nikrob.
Вариант Long Range внешне отличается от стандартного Wuling Hongguang Mini EV дизайном передней и задней оптики. Он на 70 мм длиннее, но все равно очень компактный – 2997 мм. Возросшие размеры добавили больше места задним пассажирам.Важно
Впрочем, главной целью разработчиков было найти место для улучшенной силовой установки. Китайский электрокар получил более мощный 41-сильный мотор и батарею емкостью 26 кВт∙ч. А его запас хода вырос до 300 км (по циклу NEDC).
Ожидается, что новый Wuling Hongguang Mini EV Long Range будет стоить в эквиваленте 5000 долларов, то есть не подорожает по сравнению со стандартной моделью.
Дело в том, что он подпадает под китайские правительственные субсидии – они распространяются на электрокары с запасом хода не менее 300 км.
Недавно Фокус сообщал о том, что новый украинский электромобиль выехал на дороги, а вот автомобиль от Apple придется подождать.