В Украине презентован новый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge с запасом хода в 539 км
Новый полноприводный электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge развивает 408 л.с. и 660 Нм, разгоняется до "сотни" за 4,9 секунды и готов проезжать до 539 км, а его цена в Украине от 48 230 евро.
Новый электрический кроссовер является первым автомобилем компании, который имеет мультимедийную систему на основе Google Automotive Services с Google Assistant. Таким образом, пользоваться всеми встроенными сервисами Google можно даже при отсутствии смартфона, а управлять ими голосом через команду "Hey, Google".
И неважно, что вы при этом просите – открыть люк или проложить маршрут к ближайшему ресторану. А обновление программного обеспечения происходит "по воздуху".
Другая интересная особенность Volvo XC40 Recharge – отсутствие кнопки запуска и выключения силовой установки. Чтобы начать движения достаточно передвинуть рычаг трансмиссии, а стоит после остановки открыть водительскую дверь, как силовая установка выключается.
Новый электрический кроссовер приводится в движении двумя электромоторами расположенными на передней и задней осях, которые развивают 204 л.с. и 330 Нм каждый: суммарный показатель – 408 л.с. и 660 Нм.
Литий-ионная батарея емкостью 78 кВт∙ч позволяет Volvo XC40 Recharge проезжать в городском цикле 539-519 км, а в комбинированном — 418-400 км (WLTP). Интересно, что электромобиль сообщает водителю остаточный пробег не в километрах, а в оставшихся процентах заряда батареи. На станции быстрой зарядки восполнить 80% заряда батареи можно за 40 мин, постоянным током до 150 кВт.
До 100 км/ч такой полноприводный электромобиль разгоняется менее чем за 5 секунд, а для лучшей реализации тяги при разгоне задние колеса у него шире. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.
Электрическим кроссовером Вольво можно управлять при помощи функции "одна педаль". В этом случаи водитель практически не прибегает к штатной тормозной системе, так как автомобиль замедляется максимально эффективно, стоит отпустить педаль газа.
Регламент обслуживания Volvo XC40 Recharge составляет 30 000 км или 2 года, но первые три года ТО бесплатное. Гарантия на батарею составляет 8 лет или 100 000 км.
В Украине новый Volvo XC40 Recharge доступен в двух комплектациях:
- Plus – 48 230 евро
- Pro – 52 480 евро
А в списке опций значатся 20- или 21-дюймовые колесные диски, тонировка стекол и кабель быстрой зарядки.
До конца года в Украине планируют продать 125 электрических Volvo XC40 Recharge, причем 40 из них уже предоплачены.
В ближайшее время Фокус планирует сделать обзор и провести полноценный тест-драйв Volvo XC40 Recharge в Украине. Как ранее мы уже проверили то, как далеко уедет Nissan Leaf без подзарядки, если не экономить.
А тем временем, как рынок электромобилей в Украине растет, показали первую Tesla с бензиновым мотором, да еще и дешевле на 10 000 евро.