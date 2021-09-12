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В Украине презентован новый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge с запасом хода в 539 км

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Volvo XC40 Recharge, электрический кроссовер, презентация в Украине
Фото: Дмитрий Чабан | Сорок Volvo XC40 Recharge в Украине уже предоплачены

Новый полноприводный электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge развивает 408 л.с. и 660 Нм, разгоняется до "сотни" за 4,9 секунды и готов проезжать до 539 км, а его цена в Украине от 48 230 евро.

Новый электрический кроссовер является первым автомобилем компании, который имеет мультимедийную систему на основе Google Automotive Services с Google Assistant. Таким образом, пользоваться всеми встроенными сервисами Google можно даже при отсутствии смартфона, а управлять ими голосом через команду "Hey, Google".

электрический кроссовер, экстерьер Volvo XC40 Recharge
Дорожный просвет электрической модификации уменьшился с 211 (у классического ХС40) до 176 мм
Фото: Дмитрий Чабан

И неважно, что вы при этом просите – открыть люк или проложить маршрут к ближайшему ресторану. А обновление программного обеспечения происходит "по воздуху".

Другая интересная особенность Volvo XC40 Recharge – отсутствие кнопки запуска и выключения силовой установки. Чтобы начать движения достаточно передвинуть рычаг трансмиссии, а стоит после остановки открыть водительскую дверь, как силовая установка выключается.

Салон, интерьер Volvo XC40 Recharge
Volvo XC40 Recharge это первымй автомобиль компании, который имеет мультимедийную систему на основе Google Automotive Services с Google Assistant
Фото: Дмитрий Чабан
передний отсек, комплект для ремонта колеса
В отличии от других XC40, электрическая модификация не имеет запасного колеса, только комплект для ремонта прокола
Фото: Дмитрий Чабан
багажник, трансформация пола в Volvo XC40 Recharge
Пол багажника легко убрать или превратить в разделительный барьер с дополнительными крючками - очень удобно и практично
Фото: Дмитрий Чабан
Салон, интерьер Volvo XC40 Recharge
передний отсек, комплект для ремонта колеса
багажник, трансформация пола в Volvo XC40 Recharge

Новый электрический кроссовер приводится в движении двумя электромоторами расположенными на передней и задней осях, которые развивают 204 л.с. и 330 Нм каждый: суммарный показатель – 408 л.с. и 660 Нм.

Литий-ионная батарея емкостью 78 кВт∙ч позволяет Volvo XC40 Recharge проезжать в городском цикле 539-519 км, а в комбинированном — 418-400 км (WLTP). Интересно, что электромобиль сообщает водителю остаточный пробег не в километрах, а в оставшихся процентах заряда батареи. На станции быстрой зарядки восполнить 80% заряда батареи можно за 40 мин, постоянным током до 150 кВт.

электрический кроссовер, экстерьер Volvo XC40 Recharge
Одно из немногих напоминаний, что перед нами не просто Вольво ХС40, а электрический Volvo XC40 Recharge
Фото: Дмитрий Чабан

До 100 км/ч такой полноприводный электромобиль разгоняется менее чем за 5 секунд, а для лучшей реализации тяги при разгоне задние колеса у него шире. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Электрическим кроссовером Вольво можно управлять при помощи функции "одна педаль". В этом случаи водитель практически не прибегает к штатной тормозной системе, так как автомобиль замедляется максимально эффективно, стоит отпустить педаль газа.

электрический кроссовер, шильдик Volvo XC40 Recharge
Все кроссоверы имеют два электродвигателя, что обеспечивает Volvo XC40 Recharge полный привод
Фото: Дмитрий Чабан

Регламент обслуживания Volvo XC40 Recharge составляет 30 000 км или 2 года, но первые три года ТО бесплатное. Гарантия на батарею составляет 8 лет или 100 000 км.

В Украине новый Volvo XC40 Recharge доступен в двух комплектациях:

  • Plus – 48 230 евро
  • Pro – 52 480 евро

А в списке опций значатся 20- или 21-дюймовые колесные диски, тонировка стекол и кабель быстрой зарядки.

электрический кроссовер, экстерьер Volvo XC40 Recharge
Проще всего электрическую версию Вольво ХС40 узнат по отсутствию классической решетки радиатора
Фото: Дмитрий Чабан
электрический кроссовер, экстерьер Volvo XC40 Recharge
Все Volvo XC40 Recharge в Украине имеют 2-цветную окраску кузова
Фото: Дмитрий Чабан

До конца года в Украине планируют продать 125 электрических Volvo XC40 Recharge, причем 40 из них уже предоплачены.

В ближайшее время Фокус планирует сделать обзор и провести полноценный тест-драйв Volvo XC40 Recharge в Украине. Как ранее мы уже проверили то, как далеко уедет Nissan Leaf без подзарядки, если не экономить.

А тем временем, как рынок электромобилей в Украине растет, показали первую Tesla с бензиновым мотором, да еще и дешевле на 10 000 евро.