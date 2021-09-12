В Украине презентован новый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge с запасом хода в 539 км

Новый полноприводный электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge развивает 408 л.с. и 660 Нм, разгоняется до "сотни" за 4,9 секунды и готов проезжать до 539 км, а его цена в Украине от 48 230 евро.

Новый электрический кроссовер является первым автомобилем компании, который имеет мультимедийную систему на основе Google Automotive Services с Google Assistant. Таким образом, пользоваться всеми встроенными сервисами Google можно даже при отсутствии смартфона, а управлять ими голосом через команду "Hey, Google".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Дорожный просвет электрической модификации уменьшился с 211 (у классического ХС40) до 176 мм Фото: Дмитрий Чабан

И неважно, что вы при этом просите – открыть люк или проложить маршрут к ближайшему ресторану. А обновление программного обеспечения происходит "по воздуху".

Другая интересная особенность Volvo XC40 Recharge – отсутствие кнопки запуска и выключения силовой установки. Чтобы начать движения достаточно передвинуть рычаг трансмиссии, а стоит после остановки открыть водительскую дверь, как силовая установка выключается.

[ + – ] Volvo XC40 Recharge это первымй автомобиль компании, который имеет мультимедийную систему на основе Google Automotive Services с Google Assistant Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] В отличии от других XC40, электрическая модификация не имеет запасного колеса, только комплект для ремонта прокола Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Пол багажника легко убрать или превратить в разделительный барьер с дополнительными крючками - очень удобно и практично Фото: Дмитрий Чабан

Новый электрический кроссовер приводится в движении двумя электромоторами расположенными на передней и задней осях, которые развивают 204 л.с. и 330 Нм каждый: суммарный показатель – 408 л.с. и 660 Нм.

Литий-ионная батарея емкостью 78 кВт∙ч позволяет Volvo XC40 Recharge проезжать в городском цикле 539-519 км, а в комбинированном — 418-400 км (WLTP). Интересно, что электромобиль сообщает водителю остаточный пробег не в километрах, а в оставшихся процентах заряда батареи. На станции быстрой зарядки восполнить 80% заряда батареи можно за 40 мин, постоянным током до 150 кВт.

[ + – ] Одно из немногих напоминаний, что перед нами не просто Вольво ХС40, а электрический Volvo XC40 Recharge Фото: Дмитрий Чабан

До 100 км/ч такой полноприводный электромобиль разгоняется менее чем за 5 секунд, а для лучшей реализации тяги при разгоне задние колеса у него шире. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Электрическим кроссовером Вольво можно управлять при помощи функции "одна педаль". В этом случаи водитель практически не прибегает к штатной тормозной системе, так как автомобиль замедляется максимально эффективно, стоит отпустить педаль газа.

[ + – ] Все кроссоверы имеют два электродвигателя, что обеспечивает Volvo XC40 Recharge полный привод Фото: Дмитрий Чабан

Регламент обслуживания Volvo XC40 Recharge составляет 30 000 км или 2 года, но первые три года ТО бесплатное. Гарантия на батарею составляет 8 лет или 100 000 км.

В Украине новый Volvo XC40 Recharge доступен в двух комплектациях:

Plus – 48 230 евро

Pro – 52 480 евро

А в списке опций значатся 20- или 21-дюймовые колесные диски, тонировка стекол и кабель быстрой зарядки.

[ + – ] Проще всего электрическую версию Вольво ХС40 узнат по отсутствию классической решетки радиатора Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Все Volvo XC40 Recharge в Украине имеют 2-цветную окраску кузова Фото: Дмитрий Чабан

До конца года в Украине планируют продать 125 электрических Volvo XC40 Recharge, причем 40 из них уже предоплачены.

В ближайшее время Фокус планирует сделать обзор и провести полноценный тест-драйв Volvo XC40 Recharge в Украине. Как ранее мы уже проверили то, как далеко уедет Nissan Leaf без подзарядки, если не экономить.

А тем временем, как рынок электромобилей в Украине растет, показали первую Tesla с бензиновым мотором, да еще и дешевле на 10 000 евро.