Показали первую Tesla с бензиновым мотором и на 10 000 евро дешевле: разрыв шаблона
Впервые истории: на Мюнхенском автосалоне без шума и хайпа представили очень необычный кроссовер Tesla Model Y с бензиновым двигателем.
Оригинальный проект HyperHybrid воплотила в жизнь австралийская компания Obrist. Tesla Model Y сохранила электромотор, но его дополнили 1,0-литровым двухцилиндровым бензиновым двигателем. Он не вращает колеса, а исполняет роль генератора – вырабатывает электроэнергию для основного электродвигателя.
На выбор предлагают два типа силовой установки – с одним электромотором (136 л. с.) и двумя (272 л. с.). Расход топлива составляет 2,0 л/100 км, да и уровень вредных выбросов СО2 низкий – всего 24 г/км.
Подобную схему применяют Chevrolet, BMW и некоторые другие автопроизводителя. Система HyperHybrid позволяет путешествовать на большие расстояния, не беспокоясь о зарядке электрокара. К тому же, такая Tesla Model Y легче, ведь в Obrist отказались от тяжелой штатной батареи электромобиля.
А еще кроссовер подешевел примерно на 10 тыс. евро. Дело в том, что силовая установка Obrist стоит всего 2 000 евро тогда, как штатные мотор и батарея Tesla Model Y значительно дороже – 12 000 евро.
А вообще, Tesla надо держать ухо востро. Ведь уже и Mercedes-AMG показал свой первый серийный электромобиль EQS 53 4MATIC+, и электрический пикап Rivian R1T окунули в воду почти на метр.