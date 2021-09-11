Показали первую Tesla с бензиновым мотором и на 10 000 евро дешевле: разрыв шаблона

Впервые истории: на Мюнхенском автосалоне без шума и хайпа представили очень необычный кроссовер Tesla Model Y с бензиновым двигателем.

Оригинальный проект HyperHybrid воплотила в жизнь австралийская компания Obrist. Tesla Model Y сохранила электромотор, но его дополнили 1,0-литровым двухцилиндровым бензиновым двигателем. Он не вращает колеса, а исполняет роль генератора – вырабатывает электроэнергию для основного электродвигателя.

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[ + – ] Расход топлива гибридной Tesla Model Y – всего 2 л/100 км Фото: Obrist

На выбор предлагают два типа силовой установки – с одним электромотором (136 л. с.) и двумя (272 л. с.). Расход топлива составляет 2,0 л/100 км, да и уровень вредных выбросов СО2 низкий – всего 24 г/км.

Подобную схему применяют Chevrolet, BMW и некоторые другие автопроизводителя. Система HyperHybrid позволяет путешествовать на большие расстояния, не беспокоясь о зарядке электрокара. К тому же, такая Tesla Model Y легче, ведь в Obrist отказались от тяжелой штатной батареи электромобиля.

[ + – ] Бензиновый двигатель исполняет роль генератора и вырабатывает электроэнергию Фото: Obrist

А еще кроссовер подешевел примерно на 10 тыс. евро. Дело в том, что силовая установка Obrist стоит всего 2 000 евро тогда, как штатные мотор и батарея Tesla Model Y значительно дороже – 12 000 евро.

А вообще, Tesla надо держать ухо востро. Ведь уже и Mercedes-AMG показал свой первый серийный электромобиль EQS 53 4MATIC+, и электрический пикап Rivian R1T окунули в воду почти на метр.