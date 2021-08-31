Электрический пикап Rivian R1T окунули в воду почти на метр (видео)

Главный соперник творения Илона Маска – электрического пикапа Tesla Cybertruck, американский электромобиль Rivian R1T благополучно преодолел брод глубиной более 91 сантиметра.

Глава Rivian Р. Дж. Скаринж, опубликовал в своем Twitter видео , в котором его детище проезжает через водную преграду, погрузившись в искусственный водоем по капот.

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После того, как прототип пикапа от Rivian медленно и без остановок проехал через бассейн и спокойно выехал на противоположном "берегу", его салон остался сухим. Вода не проникла внутрь и ни одна из электрических систем автомобиля не пострадала.

[ + – ] Электрический пикап Rivian R1T преодолевает брод глубиной более 91 см

Такая внедорожная способность без сомнения подогревает интерес к R1T. Среди других внедорожных особенностей R1T так называемый "танковый режим", в котором колеса правого и левого бортов вращаются в разные стороны, благодаря чему пикап разворачивается практически на месте. А также режим K-turn – в нем уже в разные стороны крутятся на разных осях или задние остаются неподвижными, что должно позволить Rivian развернуться вокруг неподвижной оси лишь за счет вращения передних колес.

Напомним, что компания Rivian начала принимать заказы на свой электропикап еще осенью 2020 года. Но он так и не превратился в серийную модель — помешала пандемия. Но, по информации Electrek , компания надеется предоставить первые электрические пикапы заказчикам уже в сентябре этого года. Это будет самая мощная модификация Launch Edition, приуроченная к запуску модели.

Характеристики Rivian R1T Launch Edition:

Количество электромоторов – 4

Мощность силовой установки – 765 л. с.

Крутящий момент силовой установки — 1120 Нм

Разгон от 0 до 97 км/ч – 3,0 секунды

Вся партия пикапов лимитированной серии Launch Edition уже полностью выкуплена, но не переживайте, в начале 2022 года должны появиться версии Adventure и Explore.