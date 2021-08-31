Електричний пікап Rivian R1T занурили у воду майже на метр (відео)

Головний суперник творіння Ілона Маска — електричний пікап Tesla Cybertruck, американський електромобіль Rivian R1T благополучно подолав брід завглибки понад 91 сантиметр.

Глава Rivian Р. Дж. Скарінж, опублікував у своєму Twitter відео , у якому його дітище проїжджає через водну перешкоду, занурившись у штучну водойму по капот.

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Після того, як прототип пікапа від Rivian повільно і без зупинок проїхав через басейн і спокійно виїхав на протилежному "березі", його салон залишився сухим. Вода не проникла всередину і жодна з електричних систем автомобіля не постраждала.

[ + – ] Електричний пікап Rivian R1T долає брід завглибки понад 91 см

Така позашляхова здатність без сумніву підігріває інтерес до R1T. Серед інших позашляхових особливостей R1T так званий "танковий режим", у якому колеса правого і лівого бортів обертаються в різні боки, завдяки чому пікап розгортається практично на місці. А також режим K-turn — у ньому вже в різні боки крутяться на різних осях або задні залишаються нерухомими, що має дозволити Rivian розвернутися навколо нерухомої осі лише за рахунок обертання передніх коліс.

Нагадаємо, що компанія Rivian почала приймати замовлення на свій електропікап ще восени 2020 року. Але він так і не перетворився на серійну модель — завадила пандемія. Але, за інформацією Electrek , компанія сподівається надати перші електричні пікапи замовникам уже у вересні цього року. Це буде найпотужніша модифікація Launch Edition, приурочена до запуску моделі.

Характеристики Rivian R1T Launch Edition:

Кількість електромоторів — 4

Потужність силової установки — 765 л. с.

Крутний момент силової установки — 1120 Нм

Розгін від 0 до 97 км/год — 3,0 секунди

Уся партія пікапів лімітованої серії Launch Edition уже повністю викуплена, але не переймайтеся, на початку 2022 року мають з'явитися версії Adventure і Explore.