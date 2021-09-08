Ну, Tesla Model S – держись! Mercedes-AMG показал свой первый серийный электромобиль EQS 53 4MATIC+

Проходящий в Мюнхене Международный автосалон IAA MOBILITY 2021 стал местом дебюта первого в истории суббренда Mercedes-AMG серийного электромобиля. Помимо 761 л.с. и 1020 Нм, а также запаса хода в 580 км, Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ еще и впечатляюще звучит.

От своего гражданского собрата Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ проще всего отличить по решетчатой передней панели, иным бамперам со сплитером спереди и аэродинамически оптимизированным диффузором с шестью ребрами сзади, черной глянцевой отделке элементов бамперов и накладок на порогах, а также увеличенному спойлеру. При этом коэффициент аэродинамического сопротивления Cd даже вырос с 0,2 до 0,23.

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[ + – ] Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ создан специально для ценителей роскошных высокодинамичных спортивных моделей Фото: Mercedes-Benz

[ + – ] Аэродинамически оптимизированный диффузор с шестью ребрами в заднем бампере, сразу выдает непростую сущность модели Фото: Mercedes-Benz

В салоне тоже есть непременные атрибуты от AMG:

спортивные сиденья

руль обтянутый кожей наппа с усеченным ободом и алюминиевыми лепестками для настройки уровней рекуперации

отделка искусственной кожей ARTICO серого цвета с рисунком NEOTEX и микрофиброй MICROCUT черного цвета

красная прострочка

передняя панель Hyperscreen с измененной графикой

мультимедиа MBUX с пакетом телеметрии AMG Track Pace

брендированные коврики и накладки на пороги

[ + – ] Передняя панель Hyperscreen с тремя экранами под единым стеклом получила измененную графику Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Спортивные сиденья AMG Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ создан специально для ценителей роскошных высокодинамичных спортивных моделей, которые также отдают дань электрической мобильности.

Все это обеспечивает концепция привода с двумя электрическими двигателями на передней и задней осях. Но, в отличии от обычного EQS двигатели имеют обмотку, рассчитанную на больший ток и лучшую систему охлаждения. Да и сами редукторы получили более производительную систему масляного охлаждения, рассчитанную на возросшие нагрузки.

Емкость литий-ионной тяговой батареи для версии EQS из Аффальтербаха не изменилась — 107,8 кВт∙ч, но проводку заменили на более мощную. Пробег при полностью заряженной батарее составляет от 526 до 580 км.

[ + – ] Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ может заряжаться постоянным током до 200 кВт Фото: Mercedes-Benz

В базовой конфигурации силовая установка развивает суммарную мощность в 658 л.с. и крутящий момент в 950 Нм. Это позволяет такому Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ при наличии минимум 80% заряда батареи разгоняться до первой сотни за 3,8 секунды. Максималка составляет 220 км/ч.

С доступным в качестве опции пакетом AMG DYNAMIC PLUS в режиме RACE START максимальная мощность увеличивается до 761 л.с., а крутящий момент – до 1020 Нм. Что позволяет электромобилю выстреливать с 0 до 100 км/ч уже за 3,4 секунды. При том же условии, что батарея заряжена минимум на 80%. Максимальная скорость этой версии ограничена на 250 км/ч.

[ + – ] Версию AMG сразу выдает передняя панель с реальными вертикальными "прутьями" Фото: Mercedes-Benz

Пневматическая подвеска получила стабилизаторы поперечной устойчивости и рычаги от AMG, а задний подрамник и опоры двигателя разработаны специально для этой модели. Обеспечить великолепную динамику и устойчивость на дороге помогает полный привод AMG Performance 4MATIC+ с изменяемым распределением тяги по осям и полноуправляемое шасси.

На скорости до 60 км/ч задние колеса поворачиваются в противоположную с передними сторону, что обеспечивает лучшую маневренность, а выше 60 км/ч – в ту же, для лучшей устойчивости. Правда, угол поворота не 10 (как на гражданской машине), а 9 градусов.

[ + – ] Задние колеса поворачиваются в одну сторону с передними или в противоположную на угол в 9 градусов Фото: Mercedes-Benz

Стандартные тормоза с 6-поршневыми механизмами и дисками диаметром 415 мм спереди и 1-поршневыми с дисками диаметром 378 мм сзади можно заменить опциональными с углерод-керамическими дисками (спереди диаметром 440 мм), а вместо 21-дюймовых колесных дисков заказать 22-дюймовые.

За соответствующие эмоции от вождения Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ отвечает система AMG SOUND EXPERIENCE, которая в двух вариантов звучания — Authentic и Performance, создает особый звук внутри и снаружи автомобиля с тональностью и интенсивностью, соответствующими манере вождения, выбранному режиму движения или пожеланиям водителя.

Сколько будет стоить Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ пока неизвестно, а вот цена в Украине его гражданского собрата — премиального электрического седана Mercedes-Benz EQS, даже ниже чем в Германии.

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