Ну, Tesla Model S – держись! Mercedes-AMG показал свой первый серийный электромобиль EQS 53 4MATIC+
Проходящий в Мюнхене Международный автосалон IAA MOBILITY 2021 стал местом дебюта первого в истории суббренда Mercedes-AMG серийного электромобиля. Помимо 761 л.с. и 1020 Нм, а также запаса хода в 580 км, Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ еще и впечатляюще звучит.
От своего гражданского собрата Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ проще всего отличить по решетчатой передней панели, иным бамперам со сплитером спереди и аэродинамически оптимизированным диффузором с шестью ребрами сзади, черной глянцевой отделке элементов бамперов и накладок на порогах, а также увеличенному спойлеру. При этом коэффициент аэродинамического сопротивления Cd даже вырос с 0,2 до 0,23.
В салоне тоже есть непременные атрибуты от AMG:
- спортивные сиденья
- руль обтянутый кожей наппа с усеченным ободом и алюминиевыми лепестками для настройки уровней рекуперации
- отделка искусственной кожей ARTICO серого цвета с рисунком NEOTEX и микрофиброй MICROCUT черного цвета
- красная прострочка
- передняя панель Hyperscreen с измененной графикой
- мультимедиа MBUX с пакетом телеметрии AMG Track Pace
- брендированные коврики и накладки на пороги
Новый Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ создан специально для ценителей роскошных высокодинамичных спортивных моделей, которые также отдают дань электрической мобильности.
Все это обеспечивает концепция привода с двумя электрическими двигателями на передней и задней осях. Но, в отличии от обычного EQS двигатели имеют обмотку, рассчитанную на больший ток и лучшую систему охлаждения. Да и сами редукторы получили более производительную систему масляного охлаждения, рассчитанную на возросшие нагрузки.
Емкость литий-ионной тяговой батареи для версии EQS из Аффальтербаха не изменилась — 107,8 кВт∙ч, но проводку заменили на более мощную. Пробег при полностью заряженной батарее составляет от 526 до 580 км.
В базовой конфигурации силовая установка развивает суммарную мощность в 658 л.с. и крутящий момент в 950 Нм. Это позволяет такому Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ при наличии минимум 80% заряда батареи разгоняться до первой сотни за 3,8 секунды. Максималка составляет 220 км/ч.
С доступным в качестве опции пакетом AMG DYNAMIC PLUS в режиме RACE START максимальная мощность увеличивается до 761 л.с., а крутящий момент – до 1020 Нм. Что позволяет электромобилю выстреливать с 0 до 100 км/ч уже за 3,4 секунды. При том же условии, что батарея заряжена минимум на 80%. Максимальная скорость этой версии ограничена на 250 км/ч.
Пневматическая подвеска получила стабилизаторы поперечной устойчивости и рычаги от AMG, а задний подрамник и опоры двигателя разработаны специально для этой модели. Обеспечить великолепную динамику и устойчивость на дороге помогает полный привод AMG Performance 4MATIC+ с изменяемым распределением тяги по осям и полноуправляемое шасси.
На скорости до 60 км/ч задние колеса поворачиваются в противоположную с передними сторону, что обеспечивает лучшую маневренность, а выше 60 км/ч – в ту же, для лучшей устойчивости. Правда, угол поворота не 10 (как на гражданской машине), а 9 градусов.
Стандартные тормоза с 6-поршневыми механизмами и дисками диаметром 415 мм спереди и 1-поршневыми с дисками диаметром 378 мм сзади можно заменить опциональными с углерод-керамическими дисками (спереди диаметром 440 мм), а вместо 21-дюймовых колесных дисков заказать 22-дюймовые.
За соответствующие эмоции от вождения Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ отвечает система AMG SOUND EXPERIENCE, которая в двух вариантов звучания — Authentic и Performance, создает особый звук внутри и снаружи автомобиля с тональностью и интенсивностью, соответствующими манере вождения, выбранному режиму движения или пожеланиям водителя.
Сколько будет стоить Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ пока неизвестно, а вот цена в Украине его гражданского собрата — премиального электрического седана Mercedes-Benz EQS, даже ниже чем в Германии.
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