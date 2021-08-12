Дешевле, чем в Германии: объявлены украинские цены на флагманский электрокар Mercedes-Benz

Премиальный электрический седан Mercedes-Benz EQS приедет в Украину к концу осени. На старте продаж доступны две версии.

Mercedes-Benz начал продажи полностью электрического EQS по всей Европе, включая Украину. У нас цены на EQS начинаются с 89 350 евро за модель EQS 450+. Это почти на 17 000 евро дешевле, чем на домашнем немецком рынке. Более мощная модификация EQS 580 4Matic стартует в Украине с отметки в 113 565 евро — против 133,5 тысячи евро в Германии.

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К запуску EQS был добавлен ряд опций через беспроводные обновления. Теперь водитель может активировать саундтрек ревущего V8, который будет доноситься из динамиков в салон. В игровом пакете появились тетрис, судоку, и другие игры. Мультимедиа позволяет развлекаться только на стоянке. Эти функции бесплатны в течение первых 12 месяцев и могут быть в дальнейшем продлены за 89 евро.

Также уже после мировой премьеры в электромобиле появилось два новых режима — "Режим новичка" и "Сервисный режим". Первый ограничивает максимальную скорость электроседана до 120 км/ч и отключает спортивный режим, в то время как второй ограничивает "максималку" EQS на отметке 80 км/ч и ограничивает доступ к личному профилю владельца.

Напомним, что в зависимости от версии, Mercedes-Benz EQS имеет силовую установку на 245, или 385 кВт. Разгон от 0 до 100 км/ч у EQS 450+ и EQS 580 4Matic занимает 6,2 и 4,3 секунды соответственно. Выпуск серийных электромобилей начнется уже этой осенью, а первые товарные машины в салонах украинских дилеров должны появиться в ноябре-декабре 2021 года.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz S-Class получил бронированную версию. Бронированный седан защищен по уровню VR10 стандарта VPAM. Броня этого автомобиля выдерживает обстрел бронебойно-зажигательными пулями 7,62 мм наиболее мощных на сегодня снайперских винтовок.

Также мы писали, что новый автобус ЗАЗ А09 может получить логотип "Мерседеса". Автобус сертифицирован для рынка Украины и проходит дорожные испытания, примерно 50 тысяч км.