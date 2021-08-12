Дешевше, ніж у Німеччині: оголошені українські ціни на флагманський електрокар Mercedes-Benz

Преміальний електричний седан Mercedes-Benz EQS приїде в Україну до кінця осені. На старті продажів доступні дві версії.

Mercedes-Benz почав продажі повністю електричного EQS по всій Європі, враховуючи Україну. У нас ціни на EQS починаються з 89 350 євро за модель EQS 450+. Це майже на 17 000 євро дешевше, ніж на домашньому німецькому ринку. Більш потужна модифікація EQS 580 4Matic стартує в Україні з позначки 113 565 євро — проти 133,5 тисяч євро в Німеччині.

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До запуску EQS була додана низка опцій через бездротові оновлення. Тепер водій може активувати саундтрек ревучого V8, який буде доноситися з динаміків у салон. В ігровому пакеті з'явилися тетріс, судоку й інші ігри. Мультимедіа дозволяє розважатися тільки на стоянці. Ці функції безкоштовні протягом перших 12 місяців і можуть бути в подальшому продовжені за 89 євро.

Також уже після світової прем'єри в електромобілі з'явилися два нові режими — "Режим новачка" і "Сервісний режим". Перший обмежує максимальну швидкість електроседана до 120 км/год і відключає спортивний режим, у той час як другий обмежує "максималку" EQS на позначці 80 км/год та обмежує доступ до особистого профіля власника.

Нагадаємо, що залежно від версії, Mercedes-Benz EQS має силову установку на 245, або 385 кВт. Розгін від 0 до 100 км/год в EQS 450+ та EQS 580 4Matic займає 6,2 і 4,3 секунди відповідно. Випуск серійних електромобілів почнеться вже цієї осені, а перші товарні машини в салонах українських дилерів повинні з'явитися в листопаді-грудні 2021 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz S-Class отримав броньовану версію. Броньований седан захищений за рівнем VR10 стандарту VPAM. Броня цього автомобіля витримує обстріл бронебійно-запальними кулями 7,62 мм найбільш потужних на сьогодні снайперських гвинтівок.

Також ми писали, що новий автобус ЗАЗ А09 може отримати логотип "Мерседеса". Автобус сертифікований для ринку України і проходить дорожні випробування, приблизно 50 тисяч км.