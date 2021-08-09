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ЗАЗ почне випуск автобусів Mercedes-Benz: основним ринком може стати ЄС

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ЗАЗ випуск автобусів Mercedes-Benz
Новий автобус вже проходить ресурсні випробування

Автобус на агрегатах Мерседеса вже проходить випробування на дорогах загального користування.

Новий автобус середнього класу місткістю 36 місць отримав назву ЗАЗ А09. Новинка вже втілена в металі та наразі знаходиться на ресурсних випробуваннях. Про це повідомив глава правління ЗАЗ Микола Євдокименко.

"Автобус сертифікований для ринку України та проходить дорожні випробування, приблизно 50 тисяч км пробігу, — розповів керівник заводу. — За цей час ми повинні закінчити підготовку виробництва, пройти аудит Mercedes".

Автобус не тільки буде оснащуватися мотором, трансмісією й іншими комплектуючими іменитого німецького бренду, але навіть може навіть отримати логотип із трипроменевою зіркою на решітці радіатора.

"Ми повинні підтвердити виробнику, що ми відповідаємо його вимогам, і тоді замість бренду ЗАЗ з'явиться бренд Mercedes, — зазначив Євдокименко. — Після цього автобус автоматично потрапляє в мережу продажів — це Європа, Казахстан, Узбекистан".

Автобус ЗАЗ А09 отримає силовий агрегат Mercedes-Benz.

За попередньою інформацією, автобус отримає турбодизель Mercedes-Benz 4D34i об'ємом 3,9 літра, потужністю близько 170 к.с. і обертовим моментом в 520 Нм. Силовий агрегат відповідає екологічним нормам Євро-5. Цей двигун також використовується в шасі, на яких виробляють автобуси компактного класу в Таїланді й Індії.

Ресурсні випробування й аудит повинні завершитися в поточному році. За виробничим планом у 2021 році ЗАЗ має виробити близько 160 автобусів, частина з яких відправиться на експорт.

Раніше ми писали, що в Україні знайдена невідома автобусна емблема з картою Криму. Найімовірніше, логотип належав Сімферопольському авторемонтному заводу імені Куйбишева.

Також Фокус повідомляв, що в Польщі продають ЗАЗ-968М за 17 000 євро. Автомобіль має пробіг всього 17 км.