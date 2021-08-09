ЗАЗ почне випуск автобусів Mercedes-Benz: основним ринком може стати ЄС

Автобус на агрегатах Мерседеса вже проходить випробування на дорогах загального користування.

Новий автобус середнього класу місткістю 36 місць отримав назву ЗАЗ А09. Новинка вже втілена в металі та наразі знаходиться на ресурсних випробуваннях. Про це повідомив глава правління ЗАЗ Микола Євдокименко.

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"Автобус сертифікований для ринку України та проходить дорожні випробування, приблизно 50 тисяч км пробігу, — розповів керівник заводу. — За цей час ми повинні закінчити підготовку виробництва, пройти аудит Mercedes".

Автобус не тільки буде оснащуватися мотором, трансмісією й іншими комплектуючими іменитого німецького бренду, але навіть може навіть отримати логотип із трипроменевою зіркою на решітці радіатора.

"Ми повинні підтвердити виробнику, що ми відповідаємо його вимогам, і тоді замість бренду ЗАЗ з'явиться бренд Mercedes, — зазначив Євдокименко. — Після цього автобус автоматично потрапляє в мережу продажів — це Європа, Казахстан, Узбекистан".

За попередньою інформацією, автобус отримає турбодизель Mercedes-Benz 4D34i об'ємом 3,9 літра, потужністю близько 170 к.с. і обертовим моментом в 520 Нм. Силовий агрегат відповідає екологічним нормам Євро-5. Цей двигун також використовується в шасі, на яких виробляють автобуси компактного класу в Таїланді й Індії.

Ресурсні випробування й аудит повинні завершитися в поточному році. За виробничим планом у 2021 році ЗАЗ має виробити близько 160 автобусів, частина з яких відправиться на експорт.

Раніше ми писали, що в Україні знайдена невідома автобусна емблема з картою Криму. Найімовірніше, логотип належав Сімферопольському авторемонтному заводу імені Куйбишева.

Також Фокус повідомляв, що в Польщі продають ЗАЗ-968М за 17 000 євро. Автомобіль має пробіг всього 17 км.