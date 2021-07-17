Привет из прошлого Крыма: найдена уникальная автомобильная эмблема с картой полуострова

На один из интернет-аукционов выставлена ранее неизвестная эмблема с картой Крыма. Предположительно, она принадлежала автобусу ПАЗ.

Таинственный логотип кроме карты Крыма несет на себе букву "С". Опрошенные Фокусом автомобильные историки автопрома СССР сходятся во мнении, что он, вероятнее всего, принадлежал Симферопольскому авторемонтному заводу имени Куйбышева.

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Это предприятие было основано в 1934 году и изначально здесь производили капремонт грузовиков ГАЗ-АА и ЗИС-5, а также автобусов на их шасси. Во время Второй мировой войны завод был разрушен и возобновил работу в 1954 году, когда здесь было налажено производство автобусов на шасси ГАЗ-51. Их тираж составлял около 100 штук в год. Предприятие полноценно функционировало до 1990-х годов.

Какому же из автобусов производства Симферопольского авторемонтного завода принадkежит таинственная эмблема? Вероятнее всего, она была установлена на один из ПАЗ-652, капитально отремонтированных на предприятии. На это указывает максимальная схожесть по форме с эмблемой ПАЗа и местам крепления на кузове автобуса.

Советский автобус малого класса ПАЗ-652 производился Павловским автобусным заводом с 1958 по 1968 год. Построенный на шасси ГАЗ-51, автобус имел пространственную стальную раму. Большому автобусу 90-сильного двигателя явно не хватало. По шоссе максимальная скорость машины едва достигала 80 км/ч. Всего за 10 лет производства было выпущено около 62 000 автобусов.

Можно предположить, что найденная эмблема была установлена в Симферополе на один из "пазиков" в 60-е годы. ПАЗ-652 не отличались долговечностью кузова и при интенсивной эксплуатации редко служили больше 3-4 лет до капитального ремонта.

Ранее Фокус сообщал, что в Киев поступили 50 новых автобусов МАЗ. Новые автобусы оснащены низким полом, пандусами, местами для людей с инвалидностью, системой видеонаблюдения и навигации.

Также мы рассказывали, что ЗАЗ впервые показал сборку Renault и Лады с тех пор как на предприятии было налажено производство французских и российских машин. Так, в Запорожье из привозных машинокомплектов собирают кроссовер Renault Arkana, а также автомобили Лада — Largus, Vesta седан, Vesta SW Cross и кроссовер Lada XRAY.