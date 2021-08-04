Просять 17 000 євро: у Польщі продається старий "Запорожець" за ціною нового авто

На польському сайті продажів автомобілів з'явився ЗАЗ-968М випуску 1987 року з рекордно малим пробігом у 17 км. Ціна теж рекордна — як у нового авто.

Український автомобіль "Запорожець" важко назвати екзотикою. Але якщо машина має пробіг у 17 км, та ще й перебуває в Польщі, то така пропозиція може бути цікавою. Останній задньопривідний седан Запорізького автозаводу продають у польському місті Косцян.

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Машина отримала першу польську реєстрацію в 1995 році і до 2021 року простояла в гаражі. Судячи з відмінного стану екстер'єру та інтер'єру, а також наявності залишків клею від листа заводського приймання на лобовому склі, машину навіть не збиралися експлуатувати.

За фотографіями також видно, що ЗАЗ виконаний у звичайній модифікації, не у версії для людей з інвалідністю. Останні набагато простіше знайти в стані нових. За майже 35 років без руху шини й акумуляторна батарея прийшли в непридатність, тому ці комплектувальні були замінені на сучасні аналоги.

Ціна машини на польському сайті — космічні 17 000 євро. На рідному для "Запорожця" українському вторинному ринку нові ЗАЗ-968М з мінімальним пробігом і повним пакетом документів періодично продаються за 2000-2500 доларів. Ціни на нові екземпляри більш ранньої "вухастої" версії у 2-3 рази вище.

Раніше Фокус писав, що на продаж виставили рідкісний трактор ТМК-30 розробки ЛуАЗу. В основі ТМК-30 лежить шасі від ЛуАЗ-969М з добре всім знайомою повнопривідною трансмісією, колісними редукторами тощо.

Також ми повідомляли, що в Україні відзначили річницю презентації Tavria Nova. Щоб підігріти інтерес покупців, у конструкцію внесли понад 300 змін, які торкнулися майже всієї конструкції.