Рідкісний трактор виробництва ЛуАЗ виставлений на продаж (фото, відео)

Трактор ТМК-30 був випущений Луцьким автомобільним заводом в кінці 1990-х років лише в кількох примірниках, а в серійне виробництво так і не пішов.

На одному з сайтів з продажу уживаної техніки зʼявився незвичайний апарат — мінітрактор, який візуально нагадує щось середнє між баггі і компактним позашляховиком. Трактор оцінений у 2700 доларів.

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В оголошенні про марку і назву машини немає жодного слова, але, як вдалося зʼясувати Фокусу, цей трактор офіційно називався ТМК-30, а створений він був інженерами українського заводу ЛуАЗ в кінці 1990-х років. Цей трактор — спроба заводчан зайняти нову нішу і забезпечити виробничі потужності замовленнями у важкі роки переходу з планової на ринкову економіку.

В основі ТМК-30 лежить шасі від ЛуАЗ-969М з добре всім знайомої повнопривідної трансмісії, колісними редукторами та ін. Малося на увазі, що в серійне виробництво трактор буде запущений з дефорсованим 30-сильним двигуном МеМЗ-968, який встановлювався на ЗАЗ-968. На потужність трактора вказує і цифра "30" в індексі.

Але виставлений на продаж трактор оснащений стоковим двигуном МеМЗ-968 від ЛуАЗу потужністю 40 кінських сил. Для максимальної компактності двигун розташований поперечно в лівій частині машини у межах бази, а місце оператора трохи зрушене правіше від поздовжньої осі машини. Трактор оснащений гідравлічною системою і двома причіпними пристроями, які дозволяють підключати невелике навісне обладнання.

ЛуАЗ так і не запустив ТМК-30 в серійне виробництво, обмежившись будівництвом кількох прототипів — за різними даними, було випущено від трьох до пʼяти таких тракторів. Вони використовувалися для внутрішньозаводських випробувань.

Цікаво, що принаймні один з тракторів оснащувався 37-сильним дизелем італійської марки Lombardini — саме така машина показана на відео нижче. Цей же двигун встановлювався на виставкові зразки "Волинянки" ЛуАЗ-1302. На сьогодні збереглося не менше двох тракторів виробництва ЛуАЗу.

Як Фокус повідомляв раніше, ЗАЗ показав, як на заводі ведеться складання автомобілів Renault і Лада. Також завод планує почати випуск автомобілів-трансформерів для мобільних центрів надання адміністративних послуг та виїзних консультацій лікарів.