Редчайший опытный трактор производства ЛуАЗ выставлен на продажу (фото, видео)

Трактор ТМК-30 был выпущен Луцким автомобильным заводом в конце 1990-х годов всего в нескольких экземплярах, а в серийное производство так и не пошел.

На одном из сайтов по продаже подержанной техники появился необычный аппарат — минитрактор, визуально напоминающий что-то среднее между багги и компактным внедорожником. Трактор оценен в 2700 долларов.

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В объявлении о марке и названии машины нет ни слова, но, как удалось выяснить Фокусу, этот трактор официально назывался ТМК-30, а создан он был инженерами украинского завода ЛуАЗ в конце 1990-х годов. Этот трактор — попытка заводчан занять новую нишу и обеспечить производственные мощности заказами в трудные годы перехода с плановой на рыночную экономику.

В основе ТМК-30 лежит шасси от ЛуАЗ-969М с хорошо всем знакомой полноприводной трансмиссией, колесными редукторами и пр. Подразумевалось, что в серийное производство трактор будет запущен с дефорсированным 30-сильным двигателем МеМЗ-968, который устанавливался на ЗАЗ-968. На мощность трактора указывает и цифра "30" в индексе.

Но выставленный на продажу трактор оснащен стоковым двигателем МеМЗ-968 от ЛуАЗа мощностью 40 лошадиных сил. Для максимальной компактности двигатель расположен поперечно в левой части машины в пределах базы, а место оператора немного сдвинуто правее от продольной оси машины. Трактор оснащен гидравлической системой и двумя прицепными устройствами, которые позволяют подключать небольшое навесное оборудование.

ЛуАЗ так и не запустил ТМК-30 в серийное производство, ограничившись постройкой нескольких прототипов — по разным данным, было выпущено от трех до пяти опытных тракторов. Они использовались для внутризаводских испытаний.

Интересно, что как минимум один из опытных тракторов оснащался 37-сильным дизелем итальянской марки Lombardini — именно такая машина показана на видео ниже. Этот же двигатель устанавливался на выставочные образцы "Волынянки" ЛуАЗ-1302. На сегодняшний день сохранилось не менее двух тракторов производства ЛуАЗа.

Как Фокус сообщал ранее, ЗАЗ показал, как на заводе ведется сборка автомобилей Renault и Лада. Также завод планирует начать выпуск автомобилей-трансформеров для мобильных центров предоставления административных услуг и выездных консультаций врачей.