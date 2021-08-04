Просят 17 000 евро: в Польше продается старый "Запорожец" по цене нового авто

На польском сайте продаж автомобилей появился ЗАЗ-968М выпуска 1987 года с рекордно малым пробегом 17 км. Цена тоже рекордная — как у нового авто.

Украинский автомобиль "Запорожец" трудно назвать экзотикой. Но если машина имеет пробег в 17 км, да еще и находится в Польше, то такое предложение может быть интересным. Последний заднеприводный седан Запорожского автозавода продают в польском городе Косьцян.

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Машина получила первую польскую регистрацию в 1995 году и до 2021 года простояла в гараже. Судя по отличному состоянию экстерьера и интерьера, а также наличию остатков клея от листа заводской приемки на лобовом стекле, машину даже не собирались эксплуатировать.

По фотографиям также видно, что ЗАЗ выполнен в обычной модификации, не в версии для людей с инвалидностью. Последние гораздо проще найти в состоянии новых. За почти 35 лет без движения шины и аккумуляторная батарея пришли в негодность, потому эти комплектующие были заменены на современные аналоги.

Цена машины на польском сайте — космические 17 000 евро. На родном для "Запорожца" украинском вторичном рынке новые ЗАЗ-968М с минимальным пробегом и полным пакетом документов периодически продаются по 2000-2500 долларов. Цены на новые экземпляры более ранней "ушастой" версии в 2-3 раза выше.

Ранее Фокус писал, что на продажу выставили редкий трактор ТМК-30 разработки ЛуАЗа. В основе ТМК-30 лежит шасси от ЛуАЗ-969М с хорошо всем знакомой полноприводной трансмиссией, колесными редукторами и пр.

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