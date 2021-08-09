ЗАЗ начнет выпуск автобусов Mercedes-Benz: основным рынком может стать ЕС

Автобус на агрегатах Мерседеса уже проходит испытания на дорогах общего пользования.

Новый автобус среднего класса вместимостью 36 мест получил название ЗАЗ А09. Новинка уже воплощена в металле и в данный момент находится на ресурсных испытаниях. Об этом сообщил глава правления ЗАЗ Николай Евдокименко.

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"Автобус сертифицирован для рынка Украины и проходит дорожные испытания, примерно 50 тысяч км пробега, — рассказал руководитель завода. — За это время мы должны закончить подготовку производства, пройти аудит Mercedes".

Автобус не только будет оснащаться мотором, трансмиссией и другими комплектующие именитого немецкого бренда, но даже может даже получить логотип с трехлучевой звездой на решетке радиатора.

"Мы должны подтвердить производителю, что мы соответствуем его требованием и тогда вместо бренда ЗАЗ появится бренд Mercedes, — отметил Евдокименко. — После этого автобус автоматически попадает в сеть продаж — это Европа, Казахстан, Узбекистан".

По предварительной информации, автобус получит турбодизельный двигатель Mercedes-Benz 4D34i объемом 3,9 литра, мощностью около 170 л.с. и крутящим моментом в 520 Нм. Силовой агрегат отвечает экологическим нормам Евро-5. Этот двигатель также используется в шасси, на которых производят автобусы компактного класса в Таиланде и Индии.

Ресурсные испытания и аудит должны завершиться в текущем году. По производственному плану в 2021 году ЗАЗ должен произвести около 160 автобусов, часть из которых отправится на экспорт.

Ранее мы писали, что в Украине найдена неизвестная автобусная эмблема с картой Крыма. Вероятнее всего, логотип принадлежал Симферопольскому авторемонтному заводу имени Куйбышева.

Также Фокус сообщал, что в Польше продают ЗАЗ-968М за 17 000 евро. Автомобиль имеет пробег всего 17 км.