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ЗАЗ начнет выпуск автобусов Mercedes-Benz: основным рынком может стать ЕС

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ЗАЗ выпуск автобусов Mercedes-Benz
Новый автобус уже проходит ресурсные испытания

Автобус на агрегатах Мерседеса уже проходит испытания на дорогах общего пользования.

Новый автобус среднего класса вместимостью 36 мест получил название ЗАЗ А09. Новинка уже воплощена в металле и в данный момент находится на ресурсных испытаниях. Об этом сообщил глава правления ЗАЗ Николай Евдокименко.

"Автобус сертифицирован для рынка Украины и проходит дорожные испытания, примерно 50 тысяч км пробега, — рассказал руководитель завода. — За это время мы должны закончить подготовку производства, пройти аудит Mercedes".

Автобус не только будет оснащаться мотором, трансмиссией и другими комплектующие именитого немецкого бренда, но даже может даже получить логотип с трехлучевой звездой на решетке радиатора.

"Мы должны подтвердить производителю, что мы соответствуем его требованием и тогда вместо бренда ЗАЗ появится бренд Mercedes, — отметил Евдокименко. — После этого автобус автоматически попадает в сеть продаж — это Европа, Казахстан, Узбекистан".

Автобус ЗАЗ А09 получит силовой агрегат Mercedes-Benz.

По предварительной информации, автобус получит турбодизельный двигатель Mercedes-Benz 4D34i объемом 3,9 литра, мощностью около 170 л.с. и крутящим моментом в 520 Нм. Силовой агрегат отвечает экологическим нормам Евро-5. Этот двигатель также используется в шасси, на которых производят автобусы компактного класса в Таиланде и Индии.

Ресурсные испытания и аудит должны завершиться в текущем году. По производственному плану в 2021 году ЗАЗ должен произвести около 160 автобусов, часть из которых отправится на экспорт.

Ранее мы писали, что в Украине найдена неизвестная автобусная эмблема с картой Крыма. Вероятнее всего, логотип принадлежал Симферопольскому авторемонтному заводу имени Куйбышева.

Также Фокус сообщал, что в Польше продают ЗАЗ-968М за 17 000 евро. Автомобиль имеет пробег всего 17 км.