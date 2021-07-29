Представлений броньований Mercedes-Benz S-Class нового покоління

У компанії новинку називають найбільш захищеним легковим автомобілем у світі.

Мерседесівський підрозділ Guard, що відповідає за підготовку броньованих автомобілів з трипроменевою зіркою, представив, мабуть, найголовнішу свою новинку в 2021 році. А саме — броньований S-Class.

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Автомобіль під назвою Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic самі розробники назвали найзахищенішим легковим автомобілем у світі. Зрозуміло, йдеться про машини, призначені для цивільного використання та з допуском на дороги загального користування.

Підстави для такої заяви у мерседесівців є. Броньований седан захищений за рівнем VR10 стандарту VPAM. У перекладі на мову калібрів боєприпасів це означає, що броня цього автомобіля витримує обстріл бронебійно-запальними кулями 7,62 мм найпотужніших на сьогодні снайперських гвинтівок. Серйозніші рівні захисту забезпечують тільки спеціальні бронемобілі.

Багатошарове бічне бронескло досягло товщини 100 мм — у колишнього S-Class Guard було 60 мм. Бронекапсула салону представляє комбінацію сталевої та керамічної броні, причому частка останньої виросла. Новий броньовик S-Class важить 4,3 тонни: машина на 100 кг важча за колишню, та вся прибавка пішла на посилення бронювання.

Броньовану "еску" можна замовити тільки в довгобазному варіанті, а в салоні можуть розміститися чотири або п'ять чоловік із водієм. Є своя система пожежогасіння, балон із киснем для створення відокремленого мікроклімату в салоні при повній герметизації кузова, а також переговорний пристрій для спілкування з зовнішнім світом.

Двигун цього мастодонта — бітурбомотор V12 6.0 з віддачею 612 к.с. і 830 Нм. Такий поки доступний тільки Майбаху. Максимальна швидкість обмежена на позначці 190 км/год. Крім того, присутній повний привід — і це перший заводський броньований Mercedes S-Class з приводом на всі колеса.

Бронеавтомобіль оснащений колесами з пластиковими вставками, що дозволяє продовжувати рух у випадку, якщо шини будуть простріляні. Правда, дозволена виробником дальність ходу в такому стані — всього 30 км.

Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic вже можна замовити, у Німеччині ціна стартує від 547 тисяч євро. Покупцям потрібно враховувати, що виробництво та збірка кожної машини займає 51 день, тому щоб уникнути черги, стражденним слід поквапитися.

Раніше Фокус повідомляв, що представлена гібридна модифікація Mercedes-Benz S-Class. Вона отримала індекс S 580 e та за замовчуванням має привід тільки на задні колеса.

Також ми розповідали, що Mercedes-Benz 600, що раніше належав Джорджу Гаррісону, виставили на аукціон. Гітарист Beatles придбав цей розкішний седан у 1967 році.