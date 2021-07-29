"Шестисотий" Mercedes зірки Beatles виставили на продаж (відео)

На одному з аукціонів з'явився унікальний лот — Mercedes-Benz 600 Джорджа Гаррісона.

Це перша модель Мерседеса з легендарним індексом 600. Автомобіль вийшов на світовий ринок у вересні 1963 року та мав успіх у глав держав і знаменитостей у всьому світі.

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У 1967 році один із найвідоміших зірок того часу, Джордж Гаррісон, провідний гітарист The Beatles, купив собі абсолютно новий Mercedes-Benz 600, один із 2190 побудованих автомобілів.

Під капотом машини — 6,3-літровий 8-циліндровий бензиновий двигун M100 з механічним уприскуванням від Bosch, що розвиває 247 кінських сил. Максимальна швидкість седана складала 208 км/год. Крутний момент передавався на задню вісь через 4-ступінчасту автоматичну трансмісію.

Mercedes 600 Гаррісона обладнаний пневмопідвіскою з самовирівнюванням кліренсу. Седан оснащений електричними склопідйомниками, сидіннями з електроприводом, навіть багажник можна було відкривати та закривати натисканням кнопки.

Автомобіль пофарбований у білий колір, має салон чорного кольору з обробкою з горіхового дерева на приладовій панелі і більшої частини інтер'єру. При першій реєстрації "шестисотий" носив номерні знаки "OLA 600E". Автомобіль спочатку виконував роль демонстраційного в одному з автосалонів Mercedes у Великобританії, перш ніж його придбав Гаррісон.

Раніше Фокус писав, що електричний концепт Mercedes-Benz Vision EQXX зможе проїжджати до 1200 км на одному заряді. Поки компанія оприлюднила кілька тизерів нового концепт-кара, а офіційна дата буде оголошена пізніше.

Також повідомлялося, що на аукціоні виставлений альбом Джона Леннона з його афтографом, який він підписав своєму вбивці. Фатальні вистріли пролунали через кілька годин після зустрічі Леннона з шанувальниками.