"Шестисотый" Mercedes звезды Beatles выставили на продажу (видео)

На одном из аукционов появился уникальный лот — Mercedes-Benz 600 Джорджа Харрисона.

Это первая модель Мерседеса с легендарным индексом 600. Автомобиль вышел на мировой рынок в сентябре 1963 года и пользовался успехом у глав государств и знаменитостей во всем мире.

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В 1967 году один из самых известных знаменитостей того времени, Джордж Харрисон, ведущий гитарист The Beatles, купил себе совершенно новый Mercedes-Benz 600, один из 2190 построенных автомобилей.

Под капотом машины — 6,3-литровый 8-цилиндровый бензиновый двигатель M100 с механическим впрыском от Bosch, развивающий 247 лошадиных сил. Максимальная скорость седана составляла 208 км/ч. Крутящий момент передавался на заднюю ось через 4-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

Mercedes 600 Харрисона оборудован пневмоподвеской с самовыравниванием клиренса. Седан оснащен электрическими стеклоподъемниками, сиденьями с электроприводом, даже багажник можно было открывать и закрывать нажатием кнопки.

Автомобиль окрашен в белый цвет, имеет салон черного цвета с отделкой из орехового дерева на приборной панели и большей части интерьера. При первой регистрации "шестисотый" носил номерные знаки "OLA 600E". Автомобиль первоначально выполнял роль демонстрационного в одном из автосалонов Mercedes в Великобритании, прежде чем его приобрел Харрисон.

Ранее Фокус писал, что электрический концепт Mercedes-Benz Vision EQXX сможет проезжать до 1200 км на одном заряде. Пока компания обнародовала несколько тизеров нового концепт-кара, а официальная дата будет объявлена позже.

Также сообщалось, что на аукционе выставлен альбом Джона Леннона с его подписью, который он подписал своему убийце. Роковые выстрели раздались через несколько часов после встречи Леннона с поклонниками.