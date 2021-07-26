1200 км на одном заряде: Mercedes-Benz готовит дальнобойный электрический спорткар
По предварительной информации, дебют спортивного электромобиля Mercedes-Benz Vision EQXX состоится на автосалоне в Мюнхене этой осенью.
Опытный Mercedes-Benz Vision EQXX может стать рекордным электрокаром марки по запасу хода. Для сравнения: электрический седан EQS, о котором Фокус рассказывал ранее, способен на одной зарядке преодолевать до 770 км по циклу WLTP. Для концепта EQXX этот показатель ожидается на уровне 1200 км.
Пока компания обнародовала несколько тизеров нового концепт-кара, а официальная дата будет объявлена позже.
Первая информация о новом электромобиле попала в прессу в октябре прошлого года. Тизеры демонстрировали только силуэт машины и часть переднего обтекателя. Теперь же фотографии дают больше информации о машине: новые изображения демонстрируют широкие колесные арки и переднюю оптику новинки.
Также немецкий автопроизводитель сообщает, что прототип создавался в тесной кооперации с коллективом подразделения Mercedes AMG High Performance Powertrains, которое известно по созданию силовых агрегатов для Формулы 1.
Предположительно, в основе электрического концепта лежит новая платформа MEA (Modular Electric Architecture). На ней уже построен электрокар EQS и будет базироваться электрический кроссовер EQS-SUV. Тяговая батарея по аналогии с электрокарами концерна VW должна иметь напряжение в 800 Вольт. Чтобы быстро восполнять потраченную энергию, электрокар сможет заряжать батарею со скоростью до 250 кВт/ч. Официальная премьера электрического таинственного Mercedes-Benz может состояться на автосалоне в Мюнхене ближайшей осенью.
Ранее Фокус писал, что Mercedes-Benz готовит первый электрический Maybach. Предположительно он будет оснащен той же силовой установкой, что и седан EQS.
Также мы сообщали, что Mercedes-Benz представил гибридную модификацию S-Class. Гибрид оснащен 6-цилиндровым 3,0-литровым турбомотором с отдачей в 367 л.с. и 500 Нм.