1200 км на одном заряде: Mercedes-Benz готовит дальнобойный электрический спорткар

По предварительной информации, дебют спортивного электромобиля Mercedes-Benz Vision EQXX состоится на автосалоне в Мюнхене этой осенью.

Опытный Mercedes-Benz Vision EQXX может стать рекордным электрокаром марки по запасу хода. Для сравнения: электрический седан EQS, о котором Фокус рассказывал ранее, способен на одной зарядке преодолевать до 770 км по циклу WLTP. Для концепта EQXX этот показатель ожидается на уровне 1200 км.

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Пока компания обнародовала несколько тизеров нового концепт-кара, а официальная дата будет объявлена позже.

Первая информация о новом электромобиле попала в прессу в октябре прошлого года. Тизеры демонстрировали только силуэт машины и часть переднего обтекателя. Теперь же фотографии дают больше информации о машине: новые изображения демонстрируют широкие колесные арки и переднюю оптику новинки.

Также немецкий автопроизводитель сообщает, что прототип создавался в тесной кооперации с коллективом подразделения Mercedes AMG High Performance Powertrains, которое известно по созданию силовых агрегатов для Формулы 1.

Предположительно, в основе электрического концепта лежит новая платформа MEA (Modular Electric Architecture). На ней уже построен электрокар EQS и будет базироваться электрический кроссовер EQS-SUV. Тяговая батарея по аналогии с электрокарами концерна VW должна иметь напряжение в 800 Вольт. Чтобы быстро восполнять потраченную энергию, электрокар сможет заряжать батарею со скоростью до 250 кВт/ч. Официальная премьера электрического таинственного Mercedes-Benz может состояться на автосалоне в Мюнхене ближайшей осенью.

Ранее Фокус писал, что Mercedes-Benz готовит первый электрический Maybach. Предположительно он будет оснащен той же силовой установкой, что и седан EQS.

Также мы сообщали, что Mercedes-Benz представил гибридную модификацию S-Class. Гибрид оснащен 6-цилиндровым 3,0-литровым турбомотором с отдачей в 367 л.с. и 500 Нм.