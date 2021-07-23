Электрическому Maybach быть: Mercedes-Benz опубликовал первое официальное фото

Роскошный электрокроссовер Maybach EQS SUV начнет выпускаться в следующем году

Показанная на тизере модель — будущая флагманская версия электрического кроссовера Mercedes-Benz EQS SUV, который представят официально не раньше второй половины 2022 года. В последние месяцы было замечено лишь несколько прототипов EQS SUV, и все они были покрыты плотным камуфляжем.

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А 23 июля компания опубликовала первое официальное изображение будущего электрического Maybach, который станет самой роскошной и дорого версией EQS SUV. На фото видно лишь небольшой фрагмент кормы машины, позволяя рассмотреть уникальные задние фонари, соединенный тонкой перемычкой.

Фирменная двухцветная красно-черная отделка кузова и значок Maybach на задней стойке недвусмысленно говорят нам о том, что перед нами будущий Mercedes-Maybach.

[ + – ] Прототип электрического кроссовера Maybach

Технические подробности о Maybach EQS SUV пока не известны, но предположительно он будет оснащен той же силовой установкой, что и седан EQS. Новинка будет построена на специальной платформе для электромобилей и получит два электродвигателя.

С каждым годом электрификация модельного ряда немецкой компании будет набирать все новых оборотов. На днях в Mercedes-Benz заявили, что к 2025 году все машины марки будут иметь электрические модификации. Если к этому времени какие-то из важных рынков не будут иметь достаточно развитую инфраструктуру зарядок, то для таких стран компания сохранит выпуск машин с ДВС.

Автопроизводитель также ведет разработку новой собственной операционной системы, которая позволит эффективнее управлять рекуперацией и режимами движения электромобилей.

Ранее Фокус писал, что Mercedes-Benz представил гибридный седан S-Class. Гибрид оснащен 6-цилиндровым 3,0-литровым турбомотором с отдачей в 367 л.с. и 500 Нм.

Также мы сообщали, что Tesla критикуют за тестирование автопилота на дорогах общего пользования. Tesla еще и берет деньги с владельцев электромобилей своего бренда, которые передвигаются и испытывают новый автопилот.