Компанию Tesla обвиняют в том, что новая версия ее автопилота небезопасна (видео)

Tesla открыла доступ к beta-тестированию обновленного автопилота обычным водителям. Система не всегда работает корректно, поэтому решение вызвало критику со стороны прессы и общественности.

В США эксперты по транспортной безопасности и журналисты Consumer Reports убеждены, что новые технологии в сфере автономного вождения должны испытываться только специалистами и желательно на закрытых полигонах. Потому предоставление доступа к бета-версии нового программного обеспечения, которое расширяет арсенал функций автопилота, рядовым автомобилистам — это неоднозначное решение.

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[ + – ] Картинка, передающая понимание машиной дороги, выводится на дисплей. Фото: YouTube

Удивительно, но Tesla еще и берет деньги с владельцев электромобилей своего бренда, которые передвигаются и испытывают новый автопилот. Среди новых функций автопилота — превентивная смена полосы движения, самостоятельная парковка у конечного пункта маршрута, распознавание сигналов светофора. Участниками эксперимента, по мнению американских журналистов, становятся не только сами "тесловоды", но и окружающие их участники дорожного движения. А они-то не в курсе, что участвуют в большом эксперименте.

Некоторые видео, залитые на стриминговые сервисы, демонстрируют явные ошибки в работе алгоритмов и едва не приводят к ДТП. Даже глава Tesla Илон Маск признал, что первые бета-версии далеки от идеала. По общепринятой классификации систем автономного вождения, автопилот Tesla относится ко второму уровню. В этом случае водитель должен сидеть на своем месте и контролировать дорожную обстановку.

Ранее Фокус сообщал, что Tesla открывает свои супербыстрые зарядные станции для электромобилей всех брендов. Свободный доступ к сети Supercharger откроется уже к концу текущего года.

Также мы писали, что кузовное ателье Pininfarina представило электромобиль, в котором можно спать на ходу. Салон имеет необычную планировку 1 + 2 + 2: пять отдельных сидений расположены в три ряда.