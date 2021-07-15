Теорема сна: представлен электрокар Pininfarina Teorema, в котором можно спать в движении

В итальянском дизайн-ателье Pininfarina разработали электрический автономный концепт-кар Teorema со стремительным дизайном и необычной компоновкой салона.

Перед вами первый концепт-кар от Pininfarina, который полностью разработан с помощью технологии виртуальной реальности. Иными словами, все сделано на компьютере без единого макета в металле и пластике. Дизайн Teorema является результатом совместных усилий подразделений студии в Камбиано (Италия) и Шанхае (Китай), а общим созданием концепта руководил Кевин Райс, главный креативный директор Pininfarina.

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"Teorema хочет вернуть людям удовольствие от жизни в автомобиле, вождения и путешествий, без разочарований, связанных с увеличивающимися пробками и другими компромиссами", — так описал Райс концепцию машины.

Длина концепт-кара составляет 5400 мм, а высота — 1400 мм. В Pininfarina отмечают, что Teorema разрабатывалась как бы наоборот: первым шагом была проработка интерьера. Салон имеет необычную планировку 1 + 2 + 2: пять отдельных сидений расположены в три ряда. Боковых дверей нет вовсе, а доступ в кабину осуществляется за счет открывания задней части и подъема крыши вверх и вперед. Входить в салон нужно перешагивая через борт.

Прототип задумывался, как полностью автономный, поэтому перед водителем нет привычного рулевого колеса — только всплывающие кнопки разной формы. Водитель может выбрать один из трех режимов движения — Autonomy, Drive и Rest. В автономном режиме сиденье водителя обращено лицом к пассажирам, в режиме Drive — вперед, а в режиме отдыха пассажирские сиденья складываются, образуя две компактные кроватки.

Также в Teorema есть поддержка сетей 5G и технология дополненной реальности с трансляцией изображения на окна.

Внешний дизайн отличается стремительным силуэтом с воздушными каналами и воздуховодами для повышения аэродинамической эффективности. В передней части есть большой проем, окруженный светодиодными фонарями, через которые воздух выходит за широкие передние крылья. Нужно понимать, что Pininfarina Teorema не предназначена для производства, поскольку это исследование дизайна, изучающее различные перспективы проектирования для будущих автономных машин.

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Также Фокус писал, что беспилотный грузовик в США самостоятельно проехал 1500 км. Часть пути водителю пришлось управлять тягачом самостоятельно, так как не во всех штатах автономные транспортные средства могут передвигаться по дорогам.