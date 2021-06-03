Управляется с флешки. В Минске показали первый белорусский беспилотный трактор (видео)

Заявлено, что беспилотный трактор Belarus 3523i может работать в автономном режиме в любое время суток.

Тракторный завод МТЗ отметил свой 75-летний юбилей демонстрацией инновационной опытной разработки — беспилотного трактора Belarus 3523i, который предназначен для выполнения полевых работ без участия водителя.

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Автономный трактор оснащен системами точного земледелия, позволяющими работать на поле в режиме автопилота.

[ + – ] Беспилотный трактор Belarus 3523i во время демонстрации в Минске

Машина приводится в движение дизельным двигателем мощностью 350 л.с. и электромеханической трансмиссией, отличительной особенностью которой является бесступенчатое регулирование скорости движения в широком диапазоне и отсутствие кинематической связи между двигателем и ведущими колесами. Не менее важно, что по сравнению с моделями с механической передачей тяги минимум на 7% сокращено потребление топлива, а выбросы вредных веществ — на 10%.

Трактор Belarus 3523i управляется одним из двух способом: электронной системой через спутник или же выполняет задачу с носителя информации (флешки). Как заявляют представители МТЗ, машина может работать в беспилотном режиме как днем, так и ночью, что повышает экономическую эффективность подобной техники. К тому же один оператор может управлять несколькими такими машинами.

При этом выполняться могут разноплановые задачи: к примеру, во время демонстрационного заезда трактор агрегатировали с косилкой и с 8-корпусным плугом (работа с ним — это одна из самых сложных сельскохозяйственных операций).

Когда можно ожидать запуска Belarus 3523i в серийное производство и какова будет стоимость такого трактора, завод пока не сообщает. На данный момент проводятся ходовые испытания беспилотной машины в реальных условиях эксплуатации — на полях одного из аграрных хозяйств страны. (на видео ниже).

Ранее Фокус сообщал, что в США фура проехала в беспилотном режиме свыше 1500 км. Экспериментальный пробег нес, тем не менее, практическую цель: грузовик доставил партию арбузов для оптовой продуктовой компании.

Напомним, сеть пиццерий Domino’s Pizza запустила сервис автономной доставки пиццы в Хьюстоне. Для доставки используются робомобили R2 производства стартапа Nuro.