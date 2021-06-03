Управляється з флешки. У Мінську показали перший білоруський безпілотний трактор (відео)

Заявлено, що безпілотний трактор Belarus 3523i може працювати в автономному режимі в будь-який час доби.

Тракторний завод МТЗ відзначив свій 75-річний ювілей демонстрацією інноваційної дослідної розробки — безпілотного трактора Belarus 3523i, який призначений для виконання польових робіт без участі водія.

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Автономний трактор оснащений системами точного землеробства, що дозволяють працювати на полі в режимі автопілота.

[ + – ] Безпілотний трактор Belarus 3523i під час демонстрації в Мінську

Машина приводиться в рух дизельним двигуном потужністю 350 к.с. і електромеханічної трансмісією, відмінною рисою якої є безступінчасте регулювання швидкості руху в широкому діапазоні і відсутність кінематичного зв'язку між двигуном і провідними колесами. Не менш важливо, що порівняно з моделями з механічною передачею тяги мінімум на 7% скорочено споживання палива, а викиди шкідливих речовин — на 10%.

Трактор Belarus 3523i управляється одним з двох способів: електронною системою через супутник або ж виконує завдання з носія інформації (флешки). Як заявляють представники МТЗ, машина може працювати у безпілотному режимі як днем, так і вночі, що підвищує економічну ефективність подібної техніки. До того ж один оператор може управляти декількома такими машинами.

При цьому виконуватися можуть різнопланові завдання: наприклад, під час демонстраційного заїзду трактор агрегатувався з косаркою і з 8-корпусним плугом (робота з ним — це одна з найскладніших сільськогосподарських операцій).

Коли можна очікувати запуску Belarus 3523i в серійне виробництво і яка буде вартість такого трактора, завод поки не повідомляє. Зараз проводяться ходові випробування безпілотної машини в реальних умовах експлуатації — на полях одного з аграрних господарств країни. (На відео нижче).

Раніше Фокус повідомляв, що в США фура проїхала у безпілотному режимі понад 1500 км. Експериментальний пробіг мав, тим не менше, практичну мету: вантажівка доставила партію кавунів для оптової продуктової компанії.

Нагадаємо, мережа піцерій Domino's Pizza запустила сервіс автономної доставки піци в Х'юстоні. Для доставки використовуються робомобілі R2 виробництва стартапу Nuro.