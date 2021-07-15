Теорема сну: представлений електрокар Pininfarina Teorema, у якому можна спати в русі

В італійському дизайн-ательє Pininfarina розробили електричний автономний концепт-кар Teorema зі стрімким дизайном і незвичайним компонуванням салону.

Перед вами перший концепт-кар від Pininfarina, який повністю розроблений за допомогою технології віртуальної реальності. Іншими словами, усе зроблено на компʼютері без єдиного макета в металі і пластиці. Дизайн Teorema є результатом спільних зусиль підрозділів студії в Камбіано (Італія) і Шанхаї (Китай), а загальним створенням концепту керував Кевін Райс, головний креативний директор Pininfarina.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Teorema хоче повернути людям задоволення від життя в автомобілі, водінні і подорожах, без розчарувань, повʼязаних зі збільшенням заторів та іншими компромісами", — так описав Райс концепцію машини.

Довжина концепт-кара становить 5400 мм, а висота — 1400 мм. У Pininfarina зазначають, що Teorema розроблялася наче навпаки: першим кроком було опрацювання інтерʼєру. Салон має незвичайне планування 1 + 2 + 2: пʼять окремих сидінь розташовані в три ряди. Бічних дверей немає зовсім, а доступ до кабіни здійснюється за рахунок відкривання задньої частини і підйому даху вгору і вперед. Входити в салон потрібно, переступаючи через борт.

Прототип замислювався, як повністю автономний, тому перед водієм немає звичного кермового колеса — тільки кнопки різної форми, що спливають. Водій може вибрати один з трьох режимів руху — Autonomy, Drive і Rest. В автономному режимі сидіння водія повернене обличчям до пасажирів, у режимі Drive — вперед, а в режимі відпочинку пасажирські сидіння складаються, утворюючи два компактні ліжечка.

Також у Teorema є підтримка мереж 5G і технологія доповненої реальності з трансляцією зображення на вікна.

Зовнішній дизайн відрізняється стрімким силуетом з повітряними каналами і повітроводами для підвищення аеродинамічної ефективності. У передній частині є великий отвір, оточений світлодіодними ліхтарями, через які повітря виходить за широкі передні крила. Потрібно розуміти, що Pininfarina Teorema не призначена для виробництва, оскільки це дослідження дизайну, що вивчає різні перспективи проектування для майбутніх автономних машин.

Раніше ми писали, що білоруський тракторний завод МТЗ представив автономний трактор. Belarus 3523i управляється одним з двох способів: електронною системою через супутник або ж виконує завдання з носія інформації.

Також Фокус писав, що безпілотна вантажівка в США самостійно проїхала 1500 км. Частину шляху водієві довелося керувати тягачем самостійно, адже не у всіх штатах автономні транспортні засоби можуть пересуватися по дорогах.