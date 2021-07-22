Заряжаются все: Tesla откроет свои зарядки Supercharger электрокарам других марок

Глава компании Илон Маск анонсировал открытие Supercharger для электрокаров всех марок до конца 2021 года.

В 2020 году в качестве эксперимента доступ к всемирной сети зарядных станций от Tesla получили некоторые сторонние бренды. Но это явление не было массовым и открытым. Теперь же Tesla открывает свои супербыстрые зарядные станции для всех электромобилей, независимо от их марки и страны производства. Этот факт подтвердили топ-менеджеры американского автопроизводителя в ходе встречи с норвежскими чиновниками.

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Чтобы все работало максимально корректно, компания обновит свое фирменное приложение, через которое осуществляется бронирование и подключение к станциям зарядки. Ожидается, что свободный доступ к сети Supercharger откроется уже к концу текущего года.

Чтобы все работало максимально корректно, компания обновит свое фирменное приложение, через которое осуществляется бронирование и подключение к станциям зарядки. Ожидается, что свободный доступ к сети Supercharger откроется уже к концу текущего года.

Дополнительно факт открытия зарядок для электрокаров других марок подтвердил Илон Маск в Twitter, отвечая на вопрос о разъеме, используемом для зарядки автомобилей Tesla.

"Мы создали собственный разъем, поскольку тогда еще не было стандарта, а Tesla была единственным производителем электромобилей с большим запасом хода. — отметил Маск. — Это один довольно тонкий разъем для зарядки как малой, так и высокой мощности. Тем не менее позже в этом году мы открываем нашу сеть Supercharger для других электромобилей".

Главная проблема открытия Supercharger всем желающим заключается в необходимости создать несколько вариантов переходников для портов зарядки сторонних брендов. Адаптеры установят на всей сети зарядок в США и других странах Северной Америки. В Европе у инженеров компании будет меньше работы, потому что здесь все электромобили, включая Tesla, используют универсальный стандарт CCS (Combined Charging System).

На сегодняшний день сеть Supercharger состоит из 25 тысяч терминалов подключения, которые объединены в более чем 2700 зарядных станций. В зависимости от емкости батарей, электромобили на этих станциях смогут зарядить свои аккумуляторы за 20-60 минут. Цена киловатт-часа зависит от скорости, времени суток и локации, в которой установлена станция. Интересно, что бесплатно на Supercharger могут заряжаться те электромобили Tesla, которые приобретены до 2017 года.

Ранее Фокус писал, что крысы массово выводят из строя Tesla. Корни этой проблемы — в использовании компанией оплетки проводов из переработанной сои. Органическая оплетка привлекает грызунов, которые ее и едят.

Также мы сообщали, что сеть Supercharger в Европе выросла до 6000 зарядок. В планах компании в ближайшие годы открыть в Украине несколько станций, которые должны располагаться на международных трассах.