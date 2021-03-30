3000 поездок на Луну и обратно. Сеть Tesla Supercharger в Европе выросла до 6000 точек зарядки

С момента запуска зарядок Tesla Supercharger в Европе в 2013 году владельцы Tesla совершили "более 3000 поездок на Луну и обратно или около 22 поездок на Марс и обратно".

Компания Tesla продолжает активно развивать собственную зарядную сеть в Европе. Первый Supercharger был установлен в Норвегии в 2013 году. Его открытие приурочили к европейскому старту продаж Tesla Model S, которая в виде прототипа дебютировала 12 лет назад, в марте 2009-го. Недавно Фокус вспоминал, что в 2009 году о Model S писали мировые СМИ.

По состоянию на сегодня европейская сеть зарядных станций Supercharger выросла до 6039 точек. Они установлены на 601 заправке в 27 странах Европы. Как сообщили в компании, за 8 лет с момента запуска первого терминала Supercharger в Европе владельцы электромобилей Tesla, используя только фирменную зарядную сеть, "совершили более 3000 поездок на Луну и обратно или около 22 поездок на Марс и обратно".

Особенно заметным рост европейской зарядной сети стал в последние годы. Так, в 2016 году в Европе насчитывалось 1267 терминалов Supercharger, а в 2019 году — 3711. Только за последние два года Tesla установила более 2000 точек.

[ + – ] Зарядная станция Tesla Supercharger

На данный момент в сети Tesla используются зарядки второго (V2) и третьего поколений (V3), причем первых пока большинство. Supercharger V2 могут предложить зарядную мощность в 150 кВт. От такого терминала батарея Model S емкостью 85 кВт·ч заряжается за 75 минут. В Великобритании из общего количества 624 установленных точек зарядок на станции V3 приходится чуть более 130 единиц. Их рабочая мощность — 250 кВт.

[ + – ] Зарядная станция Tesla Supercharger

К сожалению, в Украине "суперчерджеры", обещанные еще в 2016 году, пока так и не появись. Ранее сообщалось, что две зарядные станции Tesla должны открыться на трассе Киев-Чоп, рядом с Житомиром и Львовом. Дальше намерений дело не пошло, хотя в начале этого года появилась информация, что заряжать электрокары Tesla от Supercharger украинцы смогут уже в первом квартале. Причем речь шла уже не о двух, а о трех зарядках, но этого так и не произошло.

При этом в соседней Польше сервисный центр Tesla открылся в июле 2019 года, а до конца года сервисный центр и зарядные станции компании появились в Казахстане. Также в 2019 году терминал Supercharger установили на знаменитой немецкой трассе Нюрбургринг.