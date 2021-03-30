3 000 поїздок на Місяць і назад. Мережа Tesla Supercharger в Європі зросла до 6 000 точок зарядки

З моменту запуску зарядок Tesla Supercharger в Європі в 2013 році власники Tesla здійснили "більше 3 000 поїздок на Місяць і назад або приблизно 22 поїздки на Марс і назад".

Компанія Tesla продовжує активно розвивати власну зарядну мережу в Європі. Перший Supercharger був встановлений в Норвегії в 2013 році. Його відкриття приурочили до європейського старту продажів Tesla Model S, яка у вигляді прототипу дебютувала 12 років тому, у березні 2009-го. Нещодавно Фокус згадував, що в 2009 році про Model S писали світові ЗМІ.

Станом на сьогодні європейська мережа зарядних станцій Supercharger зросла до 6 039 точок. Вони встановлені на 601 заправці в 27 країнах Європи. Як повідомили в компанії, за 8 років із моменту запуску першого терміналу Supercharger в Європі власники електромобілів Tesla, використовуючи тільки фірмову зарядну мережу, "здійснили більше 3 000 поїздок на Місяць і назад або приблизно 22 поїздки на Марс і назад".

Особливо помітним зростання європейської зарядної мережі стало в останні роки. Так, у 2016 році в Європі налічувалося 1 267 терміналів Supercharger, а в 2019 році — 3 711. Тільки за останні два роки Tesla встановила понад 2 000 точок.

[ + – ] Зарядна станція Tesla Supercharger

Наразі в мережі Tesla використовуються зарядки другого (V2) і третього поколінь (V3), причому перших поки більше. Supercharger V2 можуть запропонувати зарядну потужність 150 кВт. Від такого терміналу батарея Model S ємністю 85 кВт·год заряджається за 75 хвилин. У Великобританії із загальної кількості 624 встановлених точок зарядок на станції V3 припадає трохи більше 130 одиниць. Їхня робоча потужність — 250 кВт.

[ + – ] Зарядна станція Tesla Supercharger

На жаль, в Україні "суперчерджери", обіцяні ще в 2016 році, поки так і не з'явився. Раніше повідомлялося, що дві зарядні станції Tesla повинні відкритися на трасі Київ-Чоп, поруч із Житомиром і Львовом. Далі намірів справа не пішла, хоча на початку цього року з'явилася інформація, що заряджати електрокари Tesla від Supercharger українці зможуть вже в першому кварталі. Причому йшлося вже не про дві, а про три зарядки, але цього так і не відбулося.

При цьому в сусідній Польщі сервісний центр Tesla відкрився в липні 2019 року, а до кінця року сервісний центр і зарядні станції компанії з'явилися в Казахстані. Також у 2019 році термінал Supercharger встановили на знаменитій німецькій трасі Нюрбургринг.