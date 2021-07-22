Заряджаються всі: Tesla відкриє свої зарядки Supercharger електрокарам інших марок

Глава компанії Ілон Маск анонсував відкриття Supercharger для електрокарів усіх марок до кінця 2021 року.

У 2020 році в ролі експерименту доступ до всесвітньої мережі зарядних станцій від Tesla отримали деякі сторонні бренди. Але це явище не було масовим і відкритим. Тепер же Tesla відкриває свої супершвидкі зарядні станції для всіх електромобілів, незалежно від їхньої марки і країни виробництва. Цей факт підтвердили топ-менеджери американського автовиробника в ході зустрічі з норвезькими чиновниками.

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Щоб все працювало максимально коректно, компанія оновить свій фірмовий додаток, через який здійснюється бронювання та підключення до станцій зарядки. Очікується, що вільний доступ до мережі Supercharger відкриється вже до кінця поточного року.

Щоб усе працювало максимально коректно, компанія оновить свій фірмовий додаток, через який здійснюється бронювання та підключення до станцій зарядки. Очікується, що вільний доступ до мережі Supercharger відкриється вже до кінця поточного року.

Додатково факт відкриття зарядок для електрокарів інших марок підтвердив Ілон Маск у Twitter, відповідаючи на запитання про розʼєм, використовуваний для зарядки автомобілів Tesla.

"Ми створили власний розʼєм, оскільки тоді ще не було стандарту, а Tesla була єдиним виробником електромобілів з великим запасом ходу. — зазначив Маск. — Це один досить тонкий розʼєм для зарядки як малої, так і високої потужності. Проте пізніше в цьому році ми відкриваємо нашу мережу Supercharger для інших електромобілів".

Головна проблема відкриття Supercharger усім охочим полягає в необхідності створити кілька варіантів перехідників для портів зарядки сторонніх брендів. Адаптери встановлять на всій мережі зарядок у США та інших країнах Північної Америки. У Європі в інженерів компанії буде менше роботи, тому що тут всі електромобілі, включаючи Tesla, використовують універсальний стандарт CCS (Combined Charging System).

На сьогодні мережа Supercharger складається з 25 тисяч терміналів підключення, які обʼєднані в понад 2700 зарядних станцій. Залежно від ємності батарей, електромобілі на цих станціях зможуть зарядити свої акумулятори за 20-60 хвилин. Ціна кіловат-години залежить від швидкості, часу доби і локації, у якій встановлена станція. Цікаво, що безкоштовно на Supercharger можуть заряджатися ті електромобілі Tesla, які придбані до 2017 року.

Раніше Фокус писав, що щури масово виводять з ладу Tesla. Коріння цієї проблеми — у використанні компанією обплетення проводів з переробленої сої. Органічне обплетення приваблює гризунів, які її і їдять.

Також ми повідомляли, що мережа Supercharger у Європі зросла до 6000 зарядок. У планах компанії в найближчі роки відкрити в Україні кілька станцій, які повинні розташовуватися на міжнародних трасах.