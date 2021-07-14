Щури проти Tesla: гризуни масово знищують проводку електрокарів (відео)

Як зʼясувалося, ізоляція дротів у Tesla зроблена з переробленої сої, що й приваблює гризунів.

Сара Вільямс із Нью-Йорка, яка проживає на Манхеттені, зіткнулася з несподіваною проблемою: електропроводку в її електрокарі Tesla Model 3 2018 року випуску… погризли щури. Про це повідомляє The New York Post, куди американка звернулася з листом, оскільки власне в Tesla відмовилися визнати цей випадок гарантійним і компенсувати власниці вартість ремонту.

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Вільямс приїхала на своєму електрокарі в сервісний центр Tesla, щоб полагодити кондиціонер. Коли механік почав розбирати салон, щоб дістатися до вузла, з бардачка випав мертвий пацюк, а характерні пошкодження обплетення дротів кондиціонера не залишали сумнівів: гризун і став причиною поломки вузла, знищивши частину ізоляції.

[ + – ] Мертвий щур, який випав із бардачка в Теслі Сари Вільямс, коли вона привезла машину на сервіс для ремонту кондиціонера

Корінь цієї проблеми — у використанні компанією обплетення не з продуктів нафтопереробки, а з переробленої сої. Органічне обплетення допомагає Теслі робити свої електрокари більш екологічними, але в той же час, як зʼясувалося, приваблює гризунів, які її попросту їдять.

У компанії відмовилися визнати випадок гарантійним, оскільки використання обплетення із сої сьогодні характерне для багатьох автовиробників, а значить її застосування не може вважатися заводським ефектом. Зрештою власниці довелося самостійно оплачувати ремонт, який коштував 5 тисяч доларів.

[ + – ] Щур у машині Вільямс попрацював на славу

Цікаво, що це вже далеко не перший подібний випадок "нападу" щурів і мишей на електрокари Tesla, причому проводка цих машин подобається гризунам однаково у всіх частинах світу. Дійшло до того, що британський інженер Тобі Бейтсон навіть сконструював спеціальний захисний пристрій, який продається зокрема в США за ціною від 1 500 доларів.

Ця своєрідна охоронна система під назвою RatMat, описувана винахідником як "горизонтальний електричний паркан", являє собою набір матів із металевою поверхнею, по якій пускають електричний струм. Мати розкладають під машиною, щоб обмежити гризунам доступ. За останній рік до Бейтсона звернулися майже 150 власників Тесла, які, як і Сара Вільямс, постраждали від щурів і мишей.

[ + – ] Пристрій системи RatMat

Раніше Фокус повідомляв, що на главу Tesla Ілона Маска подали до суду акціонери компанії, предʼявивши йому позов на 2,6 млрд доларів. Приводом для судового позову стала купівля в 2016 році компанії виробництву сонячних панелей SolarCity. Ця компанія була заснована двоюрідними братами Маска, а сам він, як стверджують незадоволені аукціонери, використовував свій вплив у компанії, щоб переконати раду директорів Tesla в необхідності та вигідності покупки.